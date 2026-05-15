Este viernes, 15 de mayo de 2026, la cotización deldólar llegó a 17.3454 MXN al cierre de los mercados en México. En base a esta cifra, el cambio que este activo ha tenido respecto a la sesión de inicio es de 0.72%. En la última semana, la cotización del Dólar subió 0.83%, pero en el último año cayó -8.35%, indicando un repunte reciente dentro de una tendencia anual bajista. En México, en los últimos 10 días, tras dos caídas iniciales, el dólar alternó direcciones y cerró con dos alzas seguidas; el balance de los diez días es prácticamente neutro, con leve sesgo alcista y volatilidad marcada. La volatilidad económica de la última semana del Dólar, que se sitúa en 4.78%, es menor que la volatilidad anual de 7.69%, lo que indica que su comportamiento ha sido mucho más estable en el último año. Hoy, la cotización del Dólar ha mostrado una tendencia positiva, registrando un aumento durante los últimos dos días consecutivos. Este comportamiento sugiere que la demanda de la moneda ha crecido, lo que puede estar relacionado con factores económicos favorables. La tendencia parece indicar un fortalecimiento de la moneda, lo que podría reflejar una mayor confianza en la economía local. Sin embargo, es importante seguir monitoreando la situación para ver si esta tendencia se sostiene a largo plazo. En el último año, el Dólar ha llegado a cambiarse en el mercado mexicano a un importe máximo de 18.1 MXN, mientras que su nivel más bajo ha sido 17.1 MXN. Para evitar posibles estafas, la recomendación para quienes necesiten comprar o vender divisas es recurrir a las siguientes alternativas: _ Sucursales bancarias. _ Casas de cambio autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. _ Activos ETFs (Exchange-Traded Funds). Esta última alternativa ofrece la posibilidad de comprar acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso, que equivale a comprar la moneda física. Sin embargo, es necesario acudir a especialistas de casas de Bolsa para saber cómo operar de la mejor manera. En su sitio web, Banco Azteca explicó que es posible adquirir hasta 4999 dólares por transacción en sus oficinas y hasta 30.000 dólares al mes. La única condición que solicita la institución es que el usuario muestre una identificación válida, como el INE, el pasaporte, la tarjeta de pasaporte estadounidense o el formulario migratorio. Asimismo, la entidad financiera brinda a sus clientes un seguro contra robos sin coste durante las cinco horas posteriores a la realización de la transacción. El límite de cobertura sin cargo es de hasta 7500 pesos mexicanos.