Este viernes, 15 de mayo de 2026, la cotización deldólar llegó a 3795.47 pesos colombianos al cierre de los mercados en Colombia. En base a esta cifra, el cambio que este activo ha tenido respecto a la sesión de inicio es de 0,08%. En el mercado del Dólar, la cotización subió 1.68% en la última semana, pero en el último año cayó -5.21%, reflejando un repunte reciente tras una corrección anual. En los últimos 10 días, el dólar pasó de un arranque irregular con una pausa intermedia a cinco avances seguidos, cerrando con saldo positivo y clara tendencia alcista. La volatilidad económica del Dólar en la última semana, con un 3.67%, es significativamente menor que su volatilidad anual de 12.87%, indicando un comportamiento mucho más estable en el último año. La cotización del Dólar hoy muestra una tendencia positiva en relación con los últimos cinco días. Este aumento sugiere confianza en el mercado y puede indicar un fortalecimiento de la moneda frente a otras divisas. Las personas que deseen comprar 100 dólares en Colombia, a un valor por unidad de 3795.47 pesos colombianos, pagarán 379,547.00 pesos colombianos; comprar 200 dólares costará 759,094.00 pesos colombianos y 500 dólares costará 1,897,735.00 pesos colombianos.