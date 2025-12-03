En un contexto donde la eficiencia y la seguridad resultan fundamentales, las empresas aceleran la búsqueda de soluciones que eliminen fricciones en su operatoria.

La digitalización dejó de ser una alternativa para convertirse en un requisito imprescindible a la hora de pagar servicios, gestionar inversiones o acceder a financiamiento desde el celular.

Para las pymes argentinas, que lidian a diario con obligaciones fiscales y desafíos de liquidez, la necesidad es aún más urgente. En ese escenario, disponer de herramientas ágiles y seguras se vuelve clave para optimizar procesos internos y reducir los costos operativos.

Foto: Pexels, edit El Cronista

La aplicación que reúne todo lo que tu negocio necesita

Pensada para empresas, la App Galicia Office es intuitiva y fácil de usar. Permite administrar varias compañías sin cerrar sesión y ofrece inicio rápido con huella digital o Face ID, garantizando seguridad y practicidad.

Desde la app se pueden solicitar préstamos adaptados al negocio, invertir en dólar MEP o plazo fijo, y pagar servicios las 24 horas. También habilita pagos con QR, sin efectivo ni tarjetas, agilizando la operativa diaria.

¿Cómo activar el pago con QR?

Para activar los pagos con QR hay que ingresar a Office Banking, seleccioná Administrar empresa, luego Gestión de usuarios, Pagos y Pagos con QR. Esta función convierte el celular en una herramienta integral para el negocio.

Para quienes aún no son clientes Galicia, la propuesta es simple: descargar la app desde Google Play o App Store, abrir una cuenta PyME y acceder a todas las funcionalidades sin costo. Está diseñada para comercios, pymes, empresas y agro, adaptándose a cada necesidad.

Foto: Pexels.

La protección es prioridad. Con el Token Galicia, activable desde la app mediante reconocimiento facial, las operaciones estarán seguras. Si la app no funciona, siempre se puede operar desde Office Banking, asegurando continuidad.

Con la App Galicia Office, las pymes pueden gestionar pagos, inversiones, préstamos y cobros desde el celular, sin trámites presenciales ni demoras. Una solución integral para quienes buscan eficiencia y control en tiempo real.