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En junio, el cobro del medio aguinaldo se presenta como una oportunidad clave para dinamizar la economía de los hogares argentinos.

Un ingreso extra que muchas familias destinan tanto a consumos festivos como a resolver compromisos financieros; ante la tentación de renovar el televisor, organizar juntadas o comprar la camiseta de la Selección.

Consejos

Los especialistas de Adelantos.com recomiendan actuar con cautela y estrategia para no caer en el sobreendeudamiento y transitar la segunda mitad del año sin contratiempos.

“En el último semestre registramos un incremento del 25% en el ticket promedio, lo que indica consumos puntuales de mayor valor. En paralelo, y en algunos casos, estos préstamos tienen una reducción de hasta el 50% en las tasas de interés”, explicaron desde Adelantos.com.

Créditos

“El perfil mayoritario de los tomadores de créditos digitales abarca a adultos con empleo en relación de dependencia, con secundario completo o en curso y empleo en relación de dependencia, lo que implica ingresos regulares pero también obligaciones mensuales fijas".

“La mayoría son usuarios primerizos de préstamos digitales, por lo que requieren orientación sobre plazos, costos y alternativas, aunque existe además un segmento recurrente que solicita financiamiento varias veces al año o al mes y que, sin una planificación adecuada, corre mayor riesgo de acumular cuotas que comprometan su flujo de caja”.

Guía

Para evitar que el aguinaldo se evapore antes de julio, desde Adelantos.com elaboraron una guía práctica para disfrutar de esta temporada manteniendo el equilibrio financiero y recomiendan cuatro claves de supervivencia para la economía del hogar:

* Matar la deuda cara: El aguinaldo debe usarse de forma prioritaria para liquidar o achicar los saldos de las tarjetas de crédito que arrastran intereses punitorios, porque cada peso destinado para la cancelación es un ahorro de intereses futuros.

* El peligro del goteo financiero: La acumulación de micro-deudas en aplicaciones o tarjetas termina comprometiendo el flujo de caja mensual. Si se utiliza financiamiento para consumos, es vital asegurarse de que la cuota mensual no asfixie los ingresos futuros.

* El método del “tope fijo”: Separar una porción específica del aguinaldo (por ejemplo, un 15% o 20%) exclusivamente para gastos de ocio y evitar no pasarse del límite.

* Refugio contra imprevistos: Guardar al menos un tercio del aguinaldo en instrumentos de liquidez inmediata servirá como colchón para imprevistos en la segunda mitad del año.

“Las deudas mal planificadas pueden durar años”, concluyen los especialistas, enfatizando que la educación financiera y el uso responsable de las herramientas Fintech serán determinantes para transitar el resto del año con estabilidad.