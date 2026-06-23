Es oficial | Gobierno perdonó la deuda a más de 1000 personas que cumplieron con este requisito: ahora podrán pedir dinero al banco.

Miles de familias del campo en Tabasco recibieron una noticia histórica. El Gobierno de México confirmó la liberación total de adeudos para 1,222 productores que formaban parte de la cartera de la extinta Financiera Nacional de Desarrollo (FND), permitiéndoles recuperar bienes, cerrar procesos legales y volver a ser sujetos de crédito.

El beneficio forma parte del programa “Volver a Crecer”, impulsado por el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (INDEP). Para acceder a la condonación, los beneficiarios debían formar parte de los créditos contemplados dentro del esquema de liquidación de la FND y acudir personalmente a realizar el trámite correspondiente, sin intermediarios.

Liberación de garantías y entrega de documentos correspondientes. Actualización de su historial en el buró de crédito. Gobierno de Tabasco

¿Qué beneficios recibirán los productores beneficiados?

De acuerdo con el INDEP, los productores que obtengan la liberación de sus adeudos recibirán diversos beneficios que les permitirán recuperar su patrimonio y reintegrarse al sistema financiero formal:

Carta de finiquito amplio de sus créditos.

Desistimiento de las acciones legales relacionadas con la deuda.

Liberación de garantías y entrega de documentos correspondientes.

Actualización de su historial en el buró de crédito.

Posibilidad de acceder nuevamente a créditos de la banca comercial y otros intermediarios financieros.

La directora del INDEP, Mónica Fernández Balboa, explicó que las deudas vigentes impedían que muchas familias accedieran a una mejor calidad de vida, por lo que el programa busca “ reactivar el campo mexicano mediante la liberación de garantías crediticias” y promover la justicia financiera para pequeños productores y mujeres rurales.

El programa también contempla descuentos y reestructuración de adeudos

Además de las 1,222 personas beneficiadas con la cancelación total de sus compromisos financieros, el programa incluye un esquema especial para otros 628 productores tabasqueños que aún mantienen saldos pendientes.

Con estas medidas, la CNBV busca fortalecer la transformación digital del sector financiero mexicano y ampliar las opciones de acceso al crédito. Shutterstock

En estos casos se otorgará un descuento del 30% sobre la deuda total y la reestructuración del 70% restante.

Según los datos oficiales, este grupo está integrado por 106 mujeres productoras con adeudos que van desde 397 mil hasta 10 millones de pesos, así como 522 pequeños productores con deudas de entre 248 mil pesos y 10 millones de pesos. Los pagos podrán realizarse en plazos de 12, 24 o 36 mensualidades.

Fernández Balboa destacó que uno de los mayores beneficios será que, una vez emitida la carta de liberación, se dará por concluido cualquier juicio relacionado con los créditos. Esto eliminará barreras que durante años frenaron el desarrollo de los productores y les permitirá solicitar nuevos financiamientos con la banca comercial y participar en programas de apoyo impulsados por los gobiernos estatal y federal.