Uno por uno | Los sectores que más deuda recuperaron en España y las regiones donde se concentra la morosidad

La gestión de créditos en España cerró 2025 con cifras al alza. El sector recuperó más de 13.345 millones de euros, un 3,8 % más que el año anterior, mientras gestionó 469.768 millones de euros en créditos impagados, según el último estudio difundido por la Asociación Nacional de Empresas de Gestión de Créditos (Angeco).

El informe refleja además una mayor eficacia en la recuperación de deuda , un incremento de los acuerdos de pago y un peso creciente de la tecnología y la inteligencia artificial en los procesos de gestión.

La evolución de la gestión de créditos también muestra la relevancia que sigue teniendo la vía amistosa para resolver situaciones de impago, tanto en particulares como en empresas.

Uno por uno | Los sectores que más deuda recuperaron en España y las regiones donde se concentra la morosidad. Foto (Archivo)

Gestión de créditos: cómo se recuperaron 13.345 millones de euros en España

Según el estudio, “el 43% del importe gestionado el año pasado se canalizó por vía amistosa y ésta concentró cerca del 71% del importe recuperado total”.

La vía amistosa continuó siendo el principal mecanismo dentro de la gestión de créditos, tanto por volumen tratado como por eficacia en la recuperación de deuda. El modelo evitó en muchos casos procedimientos judiciales y permitió alcanzar acuerdos entre acreedores y deudores.

Además, el número de expedientes gestionados alcanzó los 135,5 millones, un 3,3% más que en 2024. De ellos, “cerca del 89% continuaron tramitándose por vía amistosa”, consolidando esta fórmula como la más utilizada por el sector.

Acuerdos de pago y créditos impagados: los datos que marcaron 2025

Uno de los indicadores más destacados del informe es el avance de los acuerdos alcanzados entre las partes. En concreto, “en el 23,3% de los expedientes gestionados el sector alcanzó acuerdos de pago, lo que equivale a más de 31,6 millones de expedientes”.

La cifra supone una mejora respecto a 2024, ya que “el porcentaje de los casos en que se llegó a acuerdos de pago se incrementó en alrededor de dos puntos porcentuales respecto a 2024, en que fue de algo más del 21%”.

Del total de expedientes con acuerdos, “el 80,8% permanecen vigentes, mientras que un 19,2% han resultado incumplidos”. Estos datos muestran una mejora en la estabilidad de los compromisos alcanzados dentro de la gestión de créditos.

Otro dato relevante es que “sobre el total de expedientes a contactar, se logró comunicación con el deudor en el 40,8 % de los casos en los últimos doce meses”.

Deuda bancaria, inteligencia artificial y tecnología: las claves del sector

Las entidades financieras continúan liderando el mercado. Según Angeco, “las entidades financieras concentraron el 37 % del volumen total gestionado”, mientras que la deuda de inversores terceros representó el 26% y la deuda propia cerca del 24%.

El informe destaca que “aproximadamente el 87% de los importes gestionados tiene origen bancario o financiero”, confirmando el peso que mantiene el sistema financiero dentro de la gestión de créditos en España.

Respecto a la evolución por segmentos, “han crecido segmentos como telecomunicaciones, deuda concursal, deuda propia e inversores terceros, especialmente en los importes recuperados”.

En paralelo, la inversión tecnológica sigue ganando protagonismo. “La inversión en tecnología continúa siendo la principal partida de inversión de las compañías integradas en Angeco y en 2025 representó el 8% sobre el coste de empresa, frente al 7,24% en 2024”.

Las principales apuestas del sector son la “automatización de procesos, análisis avanzado de datos e incorporación de soluciones basadas en inteligencia artificial (IA)”, herramientas que buscan aumentar la eficiencia en la recuperación de deuda y optimizar la comunicación con los deudores.

Madrid, Cataluña y Andalucía concentran más del 60 % del volumen gestionado

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La distribución territorial apenas registró cambios durante 2025. El informe señala que “la Comunidad de Madrid se mantiene como la región con mayor volumen gestionado”, seguida por Cataluña, Andalucía y Comunidad Valenciana.

En concreto, Cataluña concentró el 17,5% del total; Madrid el 16,8%; Andalucía el 15,7%; y Comunidad Valenciana el 10,8%.

Entre las cuatro comunidades autónomas acumulan más del 60% del volumen nacional gestionado, reflejando el peso económico y empresarial de estos territorios dentro de la actividad de gestión de créditos.

El estudio también revela que las empresas asociadas a Angeco emplearon a 19.861 profesionales en 2025. El 77% desarrolla tareas directamente vinculadas con la gestión de créditos, el 97,5% cuenta con contrato fijo y las mujeres representan el 69 % de la plantilla.

Por último, en los canales de contacto el teléfono mantiene el liderazgo con el 63,5% de las comunicaciones, seguido del correo electrónico (12,5%), los SMS (12%) y WhatsApp (4%), canal que duplicó su peso respecto al año anterior.