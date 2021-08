La CNV pone cepo al rulo del dólar y prohíbe vender Bitcoin

La Comisión Nacional de Valores (CNV) prohibió invertir en Bitcoin y en todo tipo de criptomonedas a través de los agentes de Bolsa, del mismo modo que salió a cortar el famoso rulo del dólar que muchos Alycs hacen con bots en forma masiva.

De hecho, la UIF y CNV ya salieron a controlar a todos aquellos inversores que hacen el famoso rulo.

Es a modo de cuidar los dólares de las reservas del Banco Central , ahora que terminó la liquidación de la cosecha del campo y empiezan a caer las reservas. Es en simultáneo con la nueva reglamentación del BCRA que prohíbe mandar dólares a cuentas de terceros.



No más cartera de Cedear





Hay Alycs que ofrecían la cartera administrada de Cedears, no a través de un fondo, porque no pueden tener más de un 20% en este instrumento, sino a través del propio Alyc. Ya no podrán hacerlo más.

En el caso de las criptos, se usan mucho para hacer giros al exterior, en especial las que son más estables con el dólar, como el USDT o el DAI.

Ahora, la CNV puso un cepo sobre todo esto y le cortó a los agentes bursátiles cualquier tipo de negocio que hacían por fuera de la Bolsa.

Cosmética regulatoria





"Es una cosmética regulatoria, para que los Alyc no hagan otras actividades con las mismas sociedades. Quieren prevenir que haya otro caso como el de GyT, donde el cliente depositaba en una cuenta y se abría hacia instrumentos no regulados, o prevenir las estructuras de bot que tenían varios agentes para operar el famoso rulo del dólar", advierte uno de los grandes brokers.

Nueva restricción





Los Alycs sólo podrán desarrollar actividades económicas circunscriptas exclusivamente al ámbito de control y fiscalización de la CNV, con una excepción aplicable a bancos y entidades financieras.

Es decir que, si bien se mantiene la posibilidad de inscripción en múltiples categorías de agentes compatibles con su objeto de constitución, no podrán realizar otras actividades ajenas.

Cada vez más y más restricciones





"¿Así quieren hacer crecer al mercado de capitales? Siguen creyendo que con restricciones solucionan los problemas, cuando en realidad lo único que logran es achicar todavía más el mercado de capitales nacional", se enojan en las mesas.

Para el regulador, el espíritu del cambio normativo se fundamenta en reducir el riesgo operativo de los agentes y facilitar las funciones de control y supervisión, así como también obtener mayor claridad en la información patrimonial, económica y financiera, fundamentalmente para aquellas categorías que intervienen en la liquidación y compensación de operaciones realizadas en el mercado de capitales.

Es decir, aquellos agentes que manejan fondos de sus clientes comitentes. Se estima que la medida alcanzaría a 18% de los Alycs que manejan fondos de sus clientes comitentes.