La Comisión Nacional de Valores actualizó el régimen de difusión de información vinculada a ofertas públicas a través de la distribución de prospectos, suplementos de prospecto u otros documentos de oferta preliminar. El organismo detalló que, “en el marco del proceso de modernización del mercado de capitales” aprobó la RG 1129, orientada a aportar mayor claridad y simpleza en la utilización de prospectos preliminares y otros documentos de difusión temprana, sobre todo en los procesos de oferta pública con autorización automática y otros que no requieren de aprobación previa. El presidente de la CNV, Roberto E. Silva, informó que “se buscó evitar mayor burocracia, como sería la necesidad de efectuar una segunda presentación, en los procesos a los que hemos dotado de agilidad”. En ese contexto, la norma aclara la posibilidad de distribución de documentos preliminares tanto en regímenes con autorización previa de CNV como en aquellos que no la requieren, como son los regímenes automáticos, las emisiones de clases o series bajo programas globales y bajo el Régimen de Emisor Frecuente y adapta el contenido de las leyendas para adecuarlo a cada supuesto de régimen aplicable. Asimismo, prevé expresamente la obligación de comunicar y enviar los documentos preliminares a través de la plataforma de Trámites a Distancia (TAD) y los distintos momentos de su cumplimiento. También refuerza la responsabilidad de la emisora, el órgano de administración, y en lo que les atañe con respecto a la fiscalización y auditoría de la información difundida, así como una concordancia y obligaciones posteriores de aclarar las modificaciones efectuadas entre la versión preliminar y la definitiva, exigiendo la identificación de incorporación de hechos relevantes a su distribución preliminar. Por último, establece un plazo máximo de 20 días hábiles para la validez de la información preliminar en caso de no llevarse a cabo una colocación dentro de dicho plazo. “Está todo en el marco de la simplificación y desregulación que está llevando a cabo la CNV, que dicho sea de paso está llevando a cabo un gran trabajo readecuando toda la normativa”, dijo a El Cronista Marcelo Bastante, experto en regulación bursátil. “Con esta iniciativa, la CNV reafirma su compromiso con un marco regulatorio moderno, previsible y eficiente, y que facilite el acceso al financiamiento productivo, reduzca costos transaccionales innecesarios y preserve la transparencia y la protección al inversor”, aseguró el comunicado. “Seguimos anzando en la modernización normativa, hoy sancionamos la actualización del régimen aplicable a la difusión de información vinculada a las ofertas públicas, innovando la distribución de prospectos, suplementos de prospecto y demás documentos de oferta preliminar, con el objetivo de brindar mayor claridad, transparencia y eficiencia al mercado”, destacó Silva.