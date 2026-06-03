Por la devaluación del peso, muchas personas deciden resguardar sus ahorros con reales para no perder contra la inflación. Para ello, es necesario conocer el valor de la moneda y las variaciones que ha tenido en el mercado para saber cuándo es un buen momento para comprar.

Este miércoles, 3 de junio de 2026 , la cotización del real en los principales bancos de Colombia es de 713,85 pesos colombianos.

El precio del día.

La volatilidad del real durante la última semana

La volatilidad económica del Real en la última semana fue del 18.75%, superior al 15.30% de su volatilidad anual, lo que indica un comportamiento inestable y muchas variaciones.

En la última sesión, la cotización del Real subió frente al peso colombiano.

Además,

En los últimos 10 días, el Real fue volátil: inició estable, alternó subidas y bajadas, tuvo otra jornada sin cambios en la segunda mitad y cerró con más alzas que caídas, lo que sugiere una leve apreciación.

¿Dónde comprar reales en Colombia?

Las personas que necesiten comprar o vender reales en Colombia tienen varias alternativas. Estas son las siguientes:

_ Bancos: una de las alternativas más seguras y tradicionales son los bancos, aunque es necesario tener en cuenta que pueden llegar a implementar comisiones adicionales por este servicio.

_ Casas de cambio

_ Entidades financieras autorizadas por la Superintendencia Bancaria, como Western Union.

Recomendaciones para comprar y vender reales en Colombia

Para conseguir el mejor tipo de cambio y no perder dinero ten en cuenta los siguientes puntos: