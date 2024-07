Cepo al dólar: más presión sobre reservas por acceso de importadores

La flexibilización de los controles de cambios a los importadores fue celebrada por el mercado. Pero, a la vez, preocupan las reservas. El recorte en los tiempos de acceso ejercerá más presión sobre las tenencias netas del BCRA, que siguen muy negativas, y por estacionalidad el segundo semestre suele ser adverso en el ingreso de divisas.

De hecho, este miércoles el Central no logró sumar divisas. Quedó con una posición vendedora de u$s 1 millón, aunque en el mes acumula compras netas por u$s 223 millones. El stock de reservas netas, en tanto, sigue en u$s 6000 millones negativos, según estimaciones privadas, en base a la metodología del FMI.

Cepo al dólar: flexibilizan controles y en el mercado ya le ponen fecha de finalización

A la menor oferta de dólares en el mercado oficial de cambios por la estacionalidad y mayor demanda por el nuevo calendario de acceso para los importadores, se suma el esquema de ventas de divisas en la Bolsa que empezó a aplicar el Gobierno desde la semana pasada para esterilizar pesos y achicar la brecha cambiaria.

Menos dólares en el BCRA



Para Juan Manuel Franco, economista jefe del Grupo SBS, si el equipo económico del Gobierno mantiene el actual régimen cambiario, es de esperar que a partir del nuevo calendario para importadores, que entrará en vigencia desde el 1 de agosto, la autoridad monetaria pierda más dólares de las reservas.

"Esto es así porque el tipo de cambio oficial continuaría apreciándose en términos reales (podría hacerlo a menor ritmo si desacelera la inflación) y los pagos a los importaciones ocurrirían más cerca en el tiempo. A la vez, seguiría esterilizando pesos vía ventas en MEP y CCL, lo que también implica caída de reservas", advierte.

A pesar de que las últimas medidas oficiales implicarían una aceleración en la caída de las reservas netas del Banco Central, Franco se mantiene a la expectativa de eventuales medidas adicionales que ayuden a compensar o mitigar el drenaje de dólares una vez que inicie el nuevo régimen de pagos a los importadores en el mercado cambiario.

Se solapan cuotas



El equipo de research de Romano Group advierte que con el nuevo esquema de pagos a los importadores, que desde el próximo mes pasará de 4 a 2 cuotas mensuales, entre septiembre y noviembre se incrementará la demanda porque se solapan las cuotas. El pico será el octubre, con el 150% de lo importado.

"Esto puede generar algo de mayor de tensión sobre las reservas, pero da mayor previsibilidad en el esquema de pagos y es muy beneficioso para el comercio exterior. Lógicamente, todos queremos un mercado de cambios como debería ser, de contado y con operaciones libres, pero por lo menos es un avance desde donde venimos", agrega.

Javier Casabal, analista de Adcap, resalta que el nuevo esquema debería contribuir a la baja de la inflación, aunque reduce la posibilidad de sumar reservas. Por ello, sostiene, será fundamental que el Tesoro ocupe ese rol comprando dólares con el superávit fiscal para llevar tranquilidad sobre la capacidad de pago de los próximos vencimientos de deuda en dólares.