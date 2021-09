Cepo al dólar en septiembre: que cambió a dos años del regreso de un clásico argentino

El regreso de un clásico de la economía argentina contemporánea se cocinó y anunció en la antesala de otro clásico.

Hace exactamente dos años, el domingo 1° de septiembre de 2019, la previa del Boca-River por el campeonato argentino acaparaba la atención de gran parte de la sociedad.

Mientras tanto, en la porteña calle Reconquista, el Banco Central (BCRA) preparaba el anuncio del regreso del cepo cambiario .

Tres semanas antes, la contundente victoria de la fórmula del Frente de Todos en las PASO hacia las presidenciales, dio paso a una sangría de reservas que motivó el regreso de las restricciones.

En tan solo 14 días hábiles, las reservas internacionales del Central se hundían a un ritmo promedio de más de u$s 870 millones diarios. Pasaron de u$s 66.309 millones a u$s 54.100 millones, mientras que los depósitos en dólares del sector privado seguían en caída libre: retrocedieron de u$s 32.492 millones el 9 de agosto a u$s 26.623 al cierre de ese mes.

A dos años de su regreso, el cepo cambiario que reintrodujo el BCRA durante la presidencia de Guido Sandleris fue mutando , adaptándose a las urgentes necesidades de la frágil economía nacional.

Pero nunca se fue , a pesar de que hoy quede poco de aquella laxa experiencia inicial, en la que apenas se prohibía la compra de más de u$s 10.000 mensuales.

2) Cupo de u$s 200 - 10/19

El primer torniquete significativo llegó en la noche de las elecciones del 27 de octubre. Apenas consumada la victoria de la fórmula encabezada por Alberto Fernández, el BCRA decidió limitar a u$s 200 el cupo mensual disponible para cada ahorrista .

Para entonces, las reservas internacionales ya habían caído a u$s 43.551 millones, casi u$s 34.000 millones menos que el pico de u$s 77.481 millones de principios de abril de 2019 pero más de u$s 18.600 millones más que los u$s 24.862 millones que recibió el macrismo el 10 de diciembre de 2015.

El cambio de gobierno puede haber representado un giro de 180 grados en múltiples sentidos. Pero el cepo siempre se mantuvo.

2) Hay país, impuesto PAIS - 12/19

La primera adaptación kirchnerista llegó a fin de diciembre de 2019, cuando el Congreso de la Nación aprobó la creación del Impuesto Para una Argentina Inclusiva y Solidaria (PAIS). El nuevo tributo gravó con un 30% la compra de divisas o los pagos con tarjetas en moneda extranjera.

Con la irrupción de la pandemia, en marzo de 2020, el Gobierno comenzó a vigilar de cerca la evolución de los contagios, pero también siguió monitoreando con recelo todo grifo por el que pudieran escaparse dólares.

3) El grifo a las empresas con subsidio - 4/20

El 29 de abril de ese año, el BCRA decidió restringir la compra de dólares a todas las empresas que hayan accedido a alguna línea con subsidio del Estado. Casi un mes después, el 28 de mayo, restringe -a través de la Comunicación A 7030-, la compra de dólares a las empresas que tengan divisas declaradas afuera.

4) Sin dividendos y sin MEP - 6/20

Además, la autoridad monetaria determina que desde el 1° de junio de 2020 las personas que compren su cupo de u$s 200 mensual deben firmar una declaración jurada certificando que no compraron dólar MEP o contado con liquidación en los 90 días anteriores o posteriores. Y el 4 de junio, le prohíbe a bancos distribuir dividendos hasta 2021.

El 11 de junio de aquel año, luego de comprar u$s 900 millones en dos semanas, el BCRA flexibiliza levemente el cepo: eleva de u$s 250.000 a u$s 1 millón el acceso directo al MULC para la realización de pagos anticipados de importaciones. Luego, el 25 de junio, permite a las empresas importadoras acceder al mercado oficial a partir del momento en que se despacha el embarque en puerto de origen.

Pero la catarata de medidas para contener la salida de dólares no se detiene con la llegada del segundo semestre del año pasado.

Y de a poco comenzo a hacer ruido la cantidad de ahorristas que hacen uso de su cupo mensual de u$s 200 de dólar ahorro en los bancos.

La cantidad de personas que adquieren dólares en los bancos se duplicó en mayo (pasó de 1,2 millones en abril a 2,4 millones el mes siguiente), antes de dispararse a 3,3 millones en junio, a 3,9 millones en julio y a casi 4 millones de ahorristas en agosto.

5) Impuesto a cuenta - 9/20

Para limitar esta sangría, el Banco Central anunció, el 15 de septiembre de 2020, una batería de medidas con las que espera frenar la caída de sus reservas.

Resolvió aplicar una retención del 35% para la compra de dólar ahorro o gastos con tarjeta en el exterior, dispone que los gastos realizados con tarjetas en el exterior ocupen parte del cupo mensual de u$s 200, extiende a 15 días el parking para la compra de títulos en moneda local y decide limitar el acceso al mercado a empresas que deban afrontar deudas superiores a u$s 1 millón por mes.

10) Sin dólar para los ATP - 9/20

Menos de seis semanas después, las reservas se encaminan a perforar el piso de u$s 40.000 millones por primera vez en 45 meses (no lo hacían desde enero de 2017) y el dólar blue alcanza su récord histórico de $ 195.

Antes de que eso ocurra, el 25 de septiembre, el BCRA había avanzado con una pequeña flexibilización a una de las medidas tomadas a mediados de aquel mes: los bancos ya no tendrán que consultar la web de ANSeS y se normaliza la venta de dólar ahorro en las entidades.

Pero apenas cinco días después, la entidad anunció una suerte de reinterpretación más restrictiva de la circular A 7105, y limita las compras de dólares para atesoramiento a los empleados de todas aquellas empresas que hayan accedido al programa de Asistencia para Trabajo y Producción (ATP).

11) Importadores informadores - 10/20

En el último trimestre de 2020, el ritmo de retoques del cepo cede. De esos meses se destaca la decisión que toma el Central el 15 de octubre de endurecer el cepo para importadores al determinar que el régimen informativo de "Anticipo de operaciones cambiarias" para operaciones de más de u$s 500.000 empieza a regir para todas las operaciones de u$s 50.000 o más.

Pero ese día, también se informa que las empresas podrían disponer de las divisas generadas por exportaciones para el pago de sus deudas en dólares.

También sobresale de ese período el anuncio de que se flexibilizaría el cepo para las empresas que inviertan en el Plan Gas.

12) No al vicio - 1/21

El nuevo año llegó con nuevas medidas tendientes a vigilar las reservas. El 6 de enero, la entidad que preside Miguel Pesce anuncia restricciones en el acceso a divisas a importadores de bienes suntuarios y "de lujo".

En el listado hay desde jets privados o autos de alta gama hasta licores o bebidas espumantes.

13) Un guiño pequeño a los empresarios - 4/21

A principios de abril, una nueva reglamentación supone una suerte de giño a los empresarios: se determina que el 20% de las divisas obtenidas en las exportaciones vinculadas a una nueva inversión serán de libre aplicación.

14) Un apriete al liqui - 7/21

Casi tres meses después, y mientras transcurren los últimos días de junio, el presidente de la Comisión Nacional de Valores (CNV), Adrián Cosentino, se reúne con los principales Alyc del país para pedirles que "aflojen" con el contado con liqui. Nace así el denominado "Dólar Senebi", que se convierte en la décima variante para la divisa.

Es la antesala de dos de las últimas medidas tomadas para seguir "mejorando" la regulación cambiaria. Es sábado 9 de julio y la previa de otro clásico futbolero -el que disputarían Argentina y Brasil por la final de la Copa América- acapara la atención de la sociedad.

Ese día, la CNV anuncia que limita a 100.000 nominales por semana las operaciones de bonos de ley local y extranjera y el BCRA agrega que controlará que las empresas que hagan CCL no puedan acceder al dólar oficial.

15) CCL en Cuentas personales - 8/21

El hasta ahora último retoque data del 12 de agosto. Aquel día, el BCRA prohíbe mandar dólares al exterior a cuentas de terceros. Es el más reciente de los múltiples ajustes a un cepo cambiario que cumple dos años, pero que según había revelado un informe de Porfolio Personal Inversiones en 2019, ha estado presente en el 40% de los últimos 60 años.