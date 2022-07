Faltante de comida para perros y gatos: qué es la alimentación BARF, la alternativa rica, saludable y económica para tus mascotas

Los fabricantes de alimento balanceado para mascotas advierten que podría haber faltantes de productos por las trabas a las importaciones. Más precisamente, en dos meses, empezaría a escasear comida para perros y gatos en las góndolas de supermercados y pet-shops, dado que los insumos para su elaboración no se fabrican en el país.

La problemática también alcanza a la cría de cerdos, pollos y vacas, entre otras especies, debido a las restricciones para el giro de divisas al exterior a proveedores de materia prima, que suministran mercadería con envíos entre 60 y 90 días.

La situación fue redactada en una carta que la Cámara Argentina de Empresas de Nutrición Animal (Caena), le hizo llegar al Ministerio de Agricultura, que conduce Julián Domínguez. Así como también al Banco Central (BCRA) y a los Ministerios de Economía y Desarrollo Productivo.

"Nos dirigimos a fin de informar sobre la situación crítica que está viviendo la industria de la nutrición animal a causa de las restricciones vigentes para el giro de divisas al exterior a nuestros proveedores de materia prima, según las comunicaciones BCRA 7466 y 7532", dijo la entidad en el texto. Y señalaron que la imposibilidad de girar divisas al exterior está generando quiebres de stocks.

SEGÚN CAENA, EN 60 DÍAS FALTARÍAN ALIMENTOS PARA PERROS Y GATOS: ¿QUÉ RECOMIENDAN LOS VETERINARIOS?

Frente a este panorama tan desfavorable, existe una alternativa de alimento para los animales, que es altamente recomendable por su valor nutritivo y por prevenir enfermedades como gastroenteritis y alergias alimentarias como la inflamación. ¿De cuál se trata?

En diálogo con El Cronista, Maru Rubiera, una veterinaria que trabaja por el bienestar animal, aconseja la alimentación fisiológica BARF. Se trata de una dieta compuesta principalmente de alimentos crudos, desarrollada por el veterinario australiano Ian Billinghurst.

Los beneficios que le aporta a tu mascota la alimentación natural se ven inmediatamente. "Desde las primeras semanas en donde empezás a ofrecer alimentos frescos, empezas a notar cambios inmediatos, super particulares: reduce la ingesta de agua, porque al estar ofreciendo alimentos que están frescos, tienen la cantidad de agua orgánica, los animales carnívoros empiezan a tomar ese agua; mejoras en cuanto al humor y al estímulo que reciben", señaló la especialista.

Y añadió: "No es lo mismo estar comiendo todos los días de tu vida la misma croqueta seca que de golpe tener un plato lleno de sabores, olores y texturas diferentes".

En cuanto al largo plazo, también existen numerosos beneficios como la prevención de la gastroenteritis, las alergias alimentarias, la inflamación en el cuerpo y el control del sarro en los dientes.

DIETA BARF: ¿CUÁNTO TIENE QUE DURAR LA TRANSICIÓN ENTRE LA COMIDA BALANCEADA Y LA NATURAL?

Maru Rubiera, o @elarcademaru, como aparece en Instagram, aconseja formarse antes de hacer la transición: " Dar BARF no es solamente dar carne . Tiene su conformación, su lógica, sus proporciones, sus indicaciones para cada animal. No es tan fácil como dejo de comprar balanceado y le empiezo a dar cualquier carne que compro de la carnicería. Es muy importante que nos formemos previo a hacerlo , por eso les recomiendo que busquen hacer talleres, cursos, libros, hay muchísima información, en mi cuenta también".

En este sentido, lo recomendable es hacer poco: suplementar una dieta que se base en balanceados, con probiótico, huevo, omega 3, agregando ingredientes naturales y usando balanceado de base. "También se pueden dar dietas mixtas, cocidas, porque hay mucha gente que le tiene miedo a lo crudo. Hay distintos pasos sin que llegue a ser la dieta BARF, que está bastante en auge. La transición es muy variable en el tiempo, yo recomiendo que sean por lo menos de 2 semanas", destacó.

¿La dieta BARF representa un gasto mayor o menor al del alimento balanceado?

"Me parece que lo principal a pensar es si lo consideramos un gasto o una inversión, porque el estar brindando a un cuerpo la nutrición adecuada obviamente en el largo plazo va a evitar que ese cuerpo enferme entonces podría decirse que lo que te ahorras en sí son el paliar enfermedades a largo plazo ", subrayó la experta en alimentación animal.

"Específicamente hablando de cuánto se invierte en el BARF se puede comparar con un balanceado gama media o gama alta", agregó.

Maru Rubiera también contó los cambios que notó en sus mascotas, a partir de la ingesta de los alimentos crudos: "Yo arranqué por mi perro que tiene displasia y artrosis de cadera super avanzada. A nivel clínico me llegaron a decir que no iba a caminar más dentro de poco, que vaya consiguiendo un carrito, que solamente podíamos paliar el dolor y que me tenía que ir preparando para que cada vez le quede menos tiempo"

Y sentenció emocionada: "Puedo decir que después de tres meses con este tipo de dieta, y no lo quiero vender como una cuestión mágica, porque se trata de volver a las bases, les estoy dando lo que sus cuerpos específicamente necesitan. Mi perro en tres meses volvió a saltar, volvió a jugar y ser el de siempre. Por eso arranqué a acompañar a otras familias en este proceso de volver a las bases".