Para amortiguar la crisis, el BCRA vendió también una cifra récord en dólar futuro

La crisis política y cambiaria que desató la salida de Martín Guzmán del Ministerio de Economía forzó al Banco Central a intervenir con fuerza. Ayer no solo debió emitir casi $ 280.000 millones para comprar bonos del Tesoro y vender u$s 98 millones en el mercado de cambios, sino que habría vendido también un cifra récord en el mercado de futuros.

El mercado especula que, tras la fuerte intervención de ayer, la posición vendida de dólar futuro se disparó y se acerca a los máximos del año pasado.

Presiones cambiarias

Los inversores se abalanzaron ayer en busca de activos que les brinden cobertura contra una eventual devaluación. Por ello saltó el tipo de cambio paralelo, con el dólar MEP y el contado con liquidación avanzando entre 9% y 11% a nuevos máximos históricos de $ 270 y $ 280 respectivamente.

El dólar oficial, en cambio, aumentó 77 centavos luego del fin de semana.

También se observó una fuerte demanda de bonos dólar linked, que cerraron con subas de 2% en medio de una rueda de derrumbes generalizados pese a la ausencia de Wall Street por el feriado en Estados Unidos.



Por otro lado, sobresalió la importante suba que se evidenció en el mercado de dólar futuro en Rofex. El volumen en los contratos de dólar futuro ayer alcanzó más de u$s 2100 millones, siendo el Banco Central un neto vendedor.

Crece la posición vendida en Rofex del BCRA

Casi sin vendedores de dólar futuro, el BCRA debió responder a la demanda, ubicando al alza a su posición vendedora dentro de su hoja de balance.

Se especula con que solo en el día de ayer, las ventas de dólar futuro por parte del Banco Central rondaron los u$s 1500 millones.

Según datos de Fernando Marull, economista y director de FMyA, la posición vendida de dólar futuro del BCRA trepó así a u$s 4500 millones, ubicándose en niveles cercanos a los máximos de 2021.

Tomando desde niveles de marzo, la posición vendida de dólar futuro se triplicó, pasando de u$s 1500 millones hasta los actuales u$s 4500 millones.

El acuerdo con el FMI fija límites a la posición vendida que puede tener el BCRA en el mercado de dólar futuro. En Rofex el tope es de u$s 5000 millones, mientras que en MAE asciende a u$s 4500 millones. El BCRA, por lo tanto, aún tiene margen de acción, dado que la posición vendida de u$s 4500 millones corresponde a ambos mercados.

A su vez, los niveles actuales de posición vendida son significativamente superiores a habituales para este período del año, en el que la liquidación de la cosecha juega a favor. En junio de 2021, de hecho, la posición vendida de dólares por parte del BCRA en futuros se ubicaba en niveles cercanos a cero.

Por otro lado, los u$s 4500 millones vendidos en la actualidad se ubican por encima del promedio histórico entre 2012 y 2021, con excepción del año 2015, signado por la histórica posición vendida de dólar futuro. En aquellos últimos meses de gestión de Cristina Fernández de Kirchner, la posición vendida de dólar futuro había alcanzado un máximo de u$s 17.400 millones.

Reacción negativa

En el día de ayer, todos los tramos de la curva de tasas implícitas de dólar futuro se desplazaron al alza, con las mismas ubicándose por encima del 100%. Eso reflejó que el mercado ve con preocupación el futuro cambiario de Argentina.

Los analistas de Portfolio Personal Inversiones (PPI) explicaron que la jornada de ayer fue inédita en el mercado de futuros.

"A pesar del feriado en Estados Unidos, el volumen operado en el segmento de futuros fue particularmente alto. Se operaron u$s 1677 millones en Rofex y u$s 399,4 millones en MAE, totalizando u$s 2076,4 millones entre ambos mercados. Cabe resaltar que este fue el volumen operado diario más alto en la historia para un día feriado en Estados Unidos", comentaron.

Las tasas implícitas en los contratos de Rofex se dispararon entre 7 y 11 puntos porcentuales diarios, con el BCRA interviniendo fuertemente en gran parte de la curva de futuros.

"Sin lugar a duda, el mercado está priceando mayor probabilidad de un salto discreto del dólar oficial o, en su variante, una brusca aceleración del crawling peg", dijeron desde PPI.

Tomando la curva de dólar de dólar futuro, el desplazamiento hacia arriba ha sido notable. Las tasas del tramo corto y medio se ubican en niveles cercanos al 100% y 120%, cuando antes de la renuncia de Guzmán se ubicaban entre 69% a 92%.

Desde Inviu señalaron que el mercado de futuros de dólar fue sin dudas uno de los protagonistas en la rueda de ayer con un gran volumen de operaciones que, redondeó 1,7 millones de contratos.

"Las tasas efectivas anuales subieron fuertemente y ya se encuentran por arriba del 100% hasta principios del año que viene. La situación fue altamente inusual ya que esa cantidad de contratos solo es comparable a lo operado a fines de mes al momento de rollear posiciones por vencimiento", marcaron.

Y advirtieron: "Que ese volumen se haya tranzado en una rueda que fue feriado en Estados Unidos es realmente inusitado y habla a las claras de una demanda voraz por cobertura cambiaria dada la incertidumbre", advirtieron.

Maximiliano Bagilet, analista de mercado de TSA Bursátil del Grupo Transatlántica, consideró que "la curva se está sincerando".

"Las tasas implícitas están en torno al 100% en la parte media, y refleja de alguna manera el salto que necesita el dólar oficial y eso lleva a una sobredemanda de dólar linked como alternativa de cobertura", indicó.

En línea con la expectativa de devaluación en dólar futuro, el BCRA aceleró la tasa de devaluación a una tasa efectiva mensual (TEM) de 4,7%.

Finalmente, Adrián Yarde Buller, economista jefe y estratega de Facimex Valores, explicó que la búsqueda de cobertura fue intensa, con las tasas de devaluación esperada en Rofex ubicándose en niveles de tres dígitos a lo largo de la curva.

"El tipo de cambio implícito en los activos financieros también reflejó esta búsqueda de cobertura, con el MEP subiendo más de 10% y llegando por momentos a la zona de $ 275", dijo.