Las Lecap y Boncap tuvieron mínimas variaciones ayer con señales de que la baja de rendimientos ha llegado a su fin. Los papeles del Tesoro a tasa fija rinden entre 30% y 32% anual, y en función a la inflación esperada, los inversores escasean para comprimir aún más esos rendimientos. El BCRA observa al mercado con un ojo puesto en la reducción de las tasas pero con el otro puesto en el tipo de cambio, evitando que se produzcan saltos bruscos. Los bonos más de moda en las últimas jornadas fueron los que ajustan por la inflación, ante las expectativas de que el 2026 cerrará con alza de precios minoristas del orden del 26% anual. Por el momento Santiago Bausili viene manteniendo liquidez en la plaza, estabilidad cambiaria y acumulación de divisas con las compras diarias del BCRA, que ya giran en u$s 3.500 millones desde el inicio del 2026. El BCRA adquirió u$s 58 millones pero las reservas brutas disminuyeron en u$s $226 millones, ubicándose en u$s 44.495 millones. Pagos de vencimientos de deuda a organismos internacionales explican esta reducción de los activos del BCRA. Medio Oriente impacta en la plaza local, especialmente en las expectativas de inflación por el aumento del petróleo. La plaza cambiaria se mueve en forma autónoma con oferta de divisas del agro, energía, minería y del sector financiero y Bausili como el principal demandante. Las tasas de interés a corto plazo están cerca del piso establecido por el BCRA en 20% anual. La caución ayer clausuró a 17,90% con un valor máximo alcanzado a 21% y un mínimo al 17,60% anual. Los bonos más de moda en las últimas jornadas fueron los que ajustan por la inflación, ante las expectativas de que el 2026 cerrará con alza de precios minoristas del orden del 26% anual. La liquidez se manifiesta también porque el nivel de créditos de las entidades financieras se mantiene estancado. Parte es porque la oferta, los bancos, disminuyeron líneas ante el incremento de la morosidad, especialmente en el sector PyMEs. Pero también la demanda no aparece, esperando a que la situación macroeconómica se presente más clara. “En general, el atractivo de invertir en Argentina se define cada vez más por el contraste entre la volatilidad a corto plazo y el fortalecimiento de la estructura a mediano plazo. Dado que las condiciones de liquidez global siguen siendo favorables y el posicionamiento se ha reajustado tras la reciente corrección, Argentina ofrece una oportunidad de alto riesgo que se beneficia tanto de una recuperación cíclica del apetito por el riesgo global como de una transformación estructural impulsada por las exportaciones de energía. Por lo tanto, para los inversores dispuestos a tolerar la volatilidad, la combinación de fundamentos en mejora, valoraciones atractivas y una trayectoria creíble hacia el ajuste de la balanza externa posiciona el crédito soberano y corporativo argentino como una inversión atractiva, aunque aún especulativa, dentro de los mercados emergentes”, destaca Grit Capital en su informe. Marzo está jugado en materia inflacionaria. Abril puede tener señales más claras de desaceleración y quizás mayo mostrar claramente que la variación de precios se ubica por debajo del 2%. Y las tasas en pesos bajarán en función de lo que suceda con la inflación. El BCRA por lo pronto pareciera haber tomado nota del daño que generaban las altas tasas en la mora y tambien la volatilidad de las tasas de corto plazo, puntualmente la caución bursátil. Hoy Luis Caputo hablará en una cumbre del IAEF al mediodía y quizás dé señales adicionales.