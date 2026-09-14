Cedears de petróleo: qué diferencia hay entre invertir en el crudo y en una petrolera como Exxon o YPF
Invertir en petróleo no es lo mismo que invertir en una petrolera. Las diferencias entre seguir el precio del barril y comprar acciones o Cedears de ExxonMobil, Chevron, Petrobras e YPF, y qué variables mueven cada instrumento desde Argentina.
A cuánto está el dólar blue hoy lunes 14 de septiembre. Cuál es el precio del dólar oficial y de los dólares financieros CCL y MEP. Toda la información que necesitás sobre cómo sigue la semana en los mercados.