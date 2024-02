Cedear: papeles preferidos después del boom high tech en Wall Street

La temporada de balances en Wall Street, correspondiente el último trimestre del año, está llegando a su fin.

Los números corporativos resultaron mejor de lo esperado, aun a pesar de que la Reserva Federal mantuvo una política monetaria contractiva, la cual podría afectar al nivel de actividad en EEUU y a las ganancias corporativas.

Dado que Wall Street está en máximos, y que las valuaciones están en niveles elevados, los analistas comienzan a tornarse con mayor cautela a la hora de posicionarse en acciones.

Las acciones en Wall Street pierden impulso: ¿cuáles aún son una oportunidad?Acciones y bonos se disparan y el riesgo país baja al menor valor desde 2020

Los números sobre la mesa

La temporada de balances está llegando a su fin. Esta semana fue noticia el balance de Nvidia, el gigante tecnológico de microchips, el cual informó números mucho mejores de lo esperado.

El consenso esperaba que los ingresos de la compañía crezcan un 240%, sin embargo, avanzaron un 265%. En esta ocasión la utilidad neta de Nvidia llego a los u$s 12.280 millones, superando ampliamente los u$s 1,4 billones alcanzados hace un año.

Por su parte, MercadoLibre también reportó buenos números, y de hecho, informó su mejor balance en su historia.

Registró una ganancia neta de u$s 383 millones en el tercer trimestre de 2023, superando los u$s 360 millones que esperaban los analistas. En el 2023, las utilidades netas alcanzaron los u$s 1200 millones, es decir, un crecimiento de 156% en el año.

Con la presentación de estos números se está llegando al final de la temporada de balances, la cual, según los analistas, puede ser considerada como positiva.

Juan Cruz Lekovic, fund manager de Schroders, detalló que cerca del 70% de las compañías que forman parte del S&P 500 ya presentaron sus balances al cuarto trimestre del 2023.

Según el Fund manager de Schroders, en términos generales, la temporada puede salir calificada como positiva.



Según datos de Factset, 8 de los 11 sectores dentro del S&P500 informaron un crecimiento interanual de los ingresos para el cuarto trimestre de 2023.



También detallaron que las acciones dentro del índice informaron un crecimiento interanual de las ganancias del 3,2% para el cuarto trimestre de 2023, lo que sería el segundo trimestre consecutivo de crecimiento de las ganancias para el índice.

Según la consultora internacional, el 65% de las empresas en Wall Street han superado las estimaciones de ingresos, mientras que el 75% de las empresas han superado las estimaciones de ganancias por acción para el cuarto trimestre.

Diego Martínez Burzaco, head de estrategia de Inviu, coincide en que, en líneas generales, los balances de las compañías en EEUU fueron positivos.

"Vimos que fueron buenos balances los de los bancos, el sector financiero y el sector de tarjeta de crédito American Express, Visa, vinieron muy sólidos. Eso refleja que todo el consumo a finales del año pasado siguió bien. La parte de consumo básico, bien, pero con un guideline más cauteloso hacia adelante, y después, en lo que respecta a la parte de salud, también fueron buenos balances"

Por otro lado, Martínez Burzaco remarcó que también se fueron buenos números en las "big tech".

"Los balances de las grandes tecnológicas, en líneas generales también fueron buenos. Vimos algo de debilidad en Google y Apple, pero nada demasiado fuerte hasta el momento. Mucho mejor Meta y Amazon", comentó.

Acciones en máximos y altas valuaciones

Si bien las acciones siguen operando al alza y se mantienen en máximos, esto no implica que los papeles en Wall Street estén libres de riesgos en el corto plazo.

Lekovic remarcó que hay riesgos en el horizonte para las compañías en el futuro cercano.

El crecimiento futuro de las ventas (íntimamente ligado al crecimiento económico de EEUU y global), los márgenes y, como consecuencia de ambos, las ganancias de las compañías son los 3 ejes que suelen captar la mayor parte de la atención de los inversores.

Sobre el primer punto, Lekovic sostuvo que en los precios actuales hay implícito una expectativa de un fuerte crecimiento económico.

Sin embargo, advirtió que "si la actividad comienza a moderar su crecimiento y/o las tasas de interés se mantienen altas por más tiempo (Higher for Longer), los márgenes podrían achicarse"

Por lo tanto, y mirando hacia el futuro de las acciones, Lekovic se muestra con cautela.

"Llegamos a un 2024 con niveles de valuación en las acciones elevados que, si no se logran materializar las expectativas optimistas, los inversores están en una situación vulnerable. Creemos que la relación Riesgo/Retorno luce asimétrica con mayores potenciales pérdidas versus las posibles ganancias", comentó.

Flavio Castro, analista de Wealth Management de Criteria, remarcó que existen ciertos aspectos le hacen pensar en oportunidades para mantenerse agresivos en las elecciones y cautelosos en otras, a la hora de armar nuestro portafolio de CEDEARS.

"Somos cautelosos por el desafío de la economía americana, que al continuar con su política monetaria restrictiva con una inflación que persiste por encima del target, donde las tasas de interés se mantienen altas por más tiempo, podría causar algún "accidente financiero" que impacte negativamente a los mercados", dijo.

Por otro lado, señaló que también hay argumentos para ser agresivos con las acciones.

"Con una inflación persistente que trae mayor nominalidad, esto puede impulsar el precio nominal de las acciones, y le permita a la FED iniciar recortes de tasas con una inflación ligeramente superior a su objetivo del 2%. Esto beneficia a aquellas acciones cuyos flujos de caja se esperan a largo plazo, especialmente las tecnológicas de gran capitalización y crecimiento de gran capitalización", detalló.

El Portafolio Recomendado de Cederas Criteria, se compone actualmente de estas alternativas de valor, que contienen empresas del sector tecnológico de gran capitalización y de sectores más defensivos.

Precios y valuaciones altos

Este año las acciones en Wall Street mantuvieron la tendencia alcista con la que operaron durante todo el 2023.

Desde comienzo del año pasado hasta la actualidad, el S&P500 sube 23,5%, mientras que el Dow Jones avanza 15%.

Por su parte, el índice Nasdaq es el que más ganó, con una ganancia de 44% desde comienzo de 2023 hasta la fecha.

Esto hace que las acciones se ubiquen en máximos históricos y que las valuaciones de las compañías se hayan revalorizado.

En términos del ratio de Precio sobre ganancias esperadas próximos 12 meses (P/E F12M), el índice ya cotiza arriba de 20x veces.

En términos históricos luce como un valor alto, sustancialmente superior a la mediana histórica, pero lejos de los máximos de 2001 o 2020.

Paulino Seoane, head de investments ideas de Balanz, remarcó que si se analizan los precios nominales, los mismos se han tocado recientemente máximos históricos.

Sin embargo, agregó que si se analizan algunos valores relativos, como son los múltiplos de price earnings (precio/ganancias) tanto para las ganancias del último año como las proyectadas para el año entrante, el mercado está lejos de los máximos

Con relación a los balances, Seoane detalló que, finalizando la temporada de balances, la misma ha sido dentro de lo previsto o incluso superiores

"Las compañías han sido bastante prudentes en sus proyecciones futuras, provocando una esperada corrección en los precios. En el segundo semestre del año el mercado espera que la Reserva Federal comience a recortar las tasas, lo que siempre es algo positivo para el mundo corporativo", dijo Seoane.

En relación al futuro de las acciones, el especialista de Balanz afirmó que las subas han sido importantes y estacionalmente es esperable ver correcciones en las próximas semanas.

"Las oportunidades pueden estar en compañías tecnológicas más pequeñas, satélites a todas las grandes compañías "big tech" y proveedoras de servicios", sostuvo.

También afirmó que "vemos oportunidades puntuales en compañías de otros sectores como la farmacéutica Eli Lilly (LLY) y sus nuevos medicamentos para la obesidad o General Electric (GE) que finalizaría próximamente su proceso de reestructuración iniciados hace años con el spin off de GE Aerospace y GE Vernova".

Finalmente, Ignacio Sniechowski, head de research de Grupo IEB, afirmó que sigue viendo valor en las acciones de crecimiento, en particular sobre las que están relacionadas con la inteligencia artificial.

"Creemos que las compañías relacionadas con AI continúan teniendo atractivo, por lo que consideramos oportuno mantener sin modificaciones el componente agresivo de la cartera, dado que se encuentra principalmente compuesto por compañías expuestas a dicho sector, por lo que, no vemos una urgencia de rotar hacia acciones del tipo ´value´", dijo.