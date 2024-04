Cedear: dónde conviene invertir en medio de la temporada de balances de Wall Street

En medio de un contexto de mayor tensión global, la temporada de balances de empresas del primer trimestre de 2024 toma impulso.

Como en cada ciclo de presentación de balances, los bancos comenzaron sus publicaciones. En algunos casos, la performance fue mejor a la esperada, aunque en otros, las proyecciones son magras y con un panorama no tan positivo.

Los analistas ahora recomiendan otros Cedear para transitar el entorno de mayor tensión internacional en los mercados y la temporada de balances.

Llegan más balances en Wall Street

La temporada de balances de empresas correspondientes al primer trimestre de 2024 va tomando ritmo.

Ya reportaron los bancos Goldman Sachs y Charles Schwab, además de JP Morgan, Citi, Wells Fargo y BlackRock.

También se dieron las publicaciones de otros bancos como Bank of América, Morgan Stanley, Bank of New York y PNC. También los números de J&J y United Health Group.

A lo largo de la semana será el turno de Alcoa, Abbott, US Bancorp, Travelers, Netflix, Noka, American Express y P&G, entre otros.

Diego Martínez Burzaco, head de estrategia de Inviu, espera una temporada de balances relativamente buena.

"La temporada de balances debería ser buena porque la economía de Estados Unidos siguió fuerte. También hubo sectores que siguieron creciendo a buena velocidad", dijo.

Los balances llegan en un momento de mayor tensión en Wall Street.

Los mercados operan bajo presión por las crecientes tensiones geopolíticas en Medio Oriente.

Irán lanzó el ataque después de un presunto ataque israelí contra el complejo de su embajada en Siria el 1 de abril que mató a altos comandantes de la Guardia Revolucionaria.

Sin embargo, el ataque de Irán, lanzado con más de 300 misiles y drones, causó sólo daños modestos en Israel.

El presidente Joe Biden advirtió al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, que Estados Unidos no participaría en una contraofensiva contra Irán, una opción que favorece el gabinete de guerra de Netanyahu después de un ataque masivo con drones y misiles en territorio israelí, según funcionarios familiarizados con el desarrollo.

El índice de volatilidad VIX se disparó a su mayor valor desde octubre de 2024 a causa de la mayor tensión geopolítica.

Ignacio Murua, Financial Advisor de Grupo SBS, también espera una buena temporada, aunque se muestra cauteloso sobre la selección de los papeles.

"El mercado espera que el resultado por acción del S&P500 suba más de 11% respecto de 2023, con las 7 magníficas liderando cómodamente esta suba. El consenso espera un crecimiento de ventas del 11% en las mayores compañías vs solo un 3% en el resto. Creemos que el riesgo es bastante mayor al beneficio, con lo cual optamos por rotar hacia sectores más defensivos y con mejores valuaciones", dijo Murua.

Sobre el futuro de las acciones y los resultados corporativos, Santiago Ruiz Guiñazú, Head of Equity Sales & Trading de Adcap Grupo Financiero, señaló que es esperable que las subas en los papeles se extiendan, aunque dependiendo de los balances de las acciones.

"En un contexto donde el mercado empieza a dudar de las señales dadas por la FED con respecto a que haya tres bajas en la tasa de interés de 0.25% en la segunda mitad del año, vemos que para que la senda alcista continúe es necesario que las ganancias de las empresas en la próxima temporada de balances continúen sorprendiendo al alza. De lo contrario, creemos que sería razonable esperar cierta corrección", afirmó.

Expectativas y oportunidades.

Según FactSet, se espera que 6 sectores dentro del S&P500 registren un crecimiento interanual de las ganancias para el primer trimestre de 2024, mientras que los otros 5 sectores registren perdidas.

Se espera que el crecimiento de ganancias en el S&P500 a nivel agregado sea del 3,2%, con el sector de servicios liderando las ganancias corporativas en manera interanual en 23,7%.

El sector de tecnología, servicios de la comunicación, consumo discrecional, real y financiero estate también deberían mostrar ganancias interanuales en sus balances, con una mejora de entre 0,7% y 19,4%

En cambio, el sector de energía se espera que registre pérdidas de 25,8% en sus ganancias interanuales, seguido por el de materiales (-24%), salud (-7,2%), consumo básico (-0,7%) e industrial (-0,5%), según FactSet.

La cartera recomendada por los analistas de Criteria para este contexto está compuesta por un 20% en Google, 20% en Visa, 10% en Apple, 10% en Pespi, 10% en United Health Group, 10% en Microsoft, 10% en Cisco, 5% en McDonalds y 5% en Bearkshire Hathaway.

Flavio Castro, analista de Wealth Management de Criteria, remarcó que existen ciertos aspectos le hacen pensar en oportunidades para mantenerse agresivos en las elecciones y cautelosos en otras, a la hora de armar nuestro portafolio de Cedear.

"Somos cautelosos por el desafío de la economía americana, que al continuar con su política monetaria restrictiva con una inflación que persiste por encima del target, donde las tasas de interés se mantienen altas por más tiempo, podría causar algún accidente financiero que impacte negativamente a los mercados", dijo.

Por otro lado, señaló que también hay argumentos para ser agresivos con las acciones.

"Con una inflación persistente que trae mayor nominalidad, esto puede impulsar el precio nominal de las acciones, y le permita a la FED iniciar recortes de tasas con una inflación ligeramente superior a su objetivo del 2%. Esto beneficia a aquellas acciones cuyos flujos de caja se esperan a largo plazo, especialmente las tecnológicas de gran capitalización y crecimiento de gran capitalización", detalló.

Los analistas de QuickTrade SBS detallaron que la estrategia en su cartera recomendada de Cedear estuvo dando buenos resultados el último mes y que mantienen los mismos papeles.

"Nuestra cartera recomendada de equity subió más de 5% en el mes pasado, superando ampliamente la performance del mercado (+2,4%). Para el presente mes, no vemos necesidad de introducir cambios a nuestra cartera recomendada de acciones globales. Nuestros papeles recomendados son n un 10% en Lockheed Martin (LMT), un 15% en Deere (DE), 20% en Google (GOOG), 10% en Alibaba (BABA) y 20% en el ETF del sector energético (XLE)"

Finalmente, los Cedear recomendados por Balanz para este mes son Micro Technology (MU) y Broadcom (AVGO).

"La demanda de semiconductores ha aumentado significativamente en los últimos años Por ello recomendamos Micron Technology. Esta compañía diseña y ofrece productos de memoria y almacenamiento que comprenden dispositivos de semiconductores en todo el mundo. Por otro lado, recomendamos Broadcom. Se trata d una empresa de tecnología global que diseña, desarrolla y suministra semiconductores y soluciones de software de infraestructura", dijeron desde Balanz.