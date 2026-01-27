Carry trade agresivo: cómo ganar con la tasa mientras el dólar sigue en calma
En un escenario de tasas reales elevadas y dólar contenido, el carry trade ofrece rendimientos atractivos, pero exige disciplina, plazos cortos y una salida rápida ante cualquier cambio en el clima macro o cambiario.
La suba generalizada de los bonos y la caída del riesgo país reflejan que el mercado sigue convalidando un escenario de menor estrés macro, apoyado en la estabilidad financiera y la acumulación de reservas.