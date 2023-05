Carlos Rodríguez, asesor de Milei, reveló un plan de tres pasos para dolarizar

El economista Carlos Rodríguez detalló en diálogo con El Cronista las medidas que propone para dolarizar la economía. Habló del actual sistema financiero en dólares, de un perdón impositivo para los ahorros del colchón y de una "des-pesificación". El destino del BCRA, una simple Superintendencia de Bancos.

-¿Cuál es su plan para la dolarización?

-La dolarización es un tema que está en el centro del de la política hoy en día, sobre todo con la suba de la inflación. Voy a dar una explicación académica del problema, no una explicación política. Hay políticos a favor, hay políticos en contra. Es un tema complicado para el gran público. Hay 3 aspectos de la dolarización. Por un lado, hoy en la Argentina es legal tener cuentas en dólares. Los argentinos ya tienen cajas de ahorro en dólares. Hay 15 mil millones de dólares depositados. Si bien hay mucha concentración, hay 13 millones de cuentas minoristas muy chicas. La institución "cuentas en dólares" es muy común en la Argentina. De esos 15 mil millones de dólares depositados, alrededor de 2.000 millones están prestados a exportadores. Están en la caja de los bancos cerca de 1.000 millones. Tenemos un sistema dolarizado. Hay gente que está sacando dólares. Pero el sistema no funciona perfectamente, no podés hacer transferencias en dólares fácilmente, los negocios no pueden poner precios en dólares, ni se le puede pagar con tarjeta de crédito en dólares. ¿Por qué? Porque el dólar tiene el precio controlado. En el mercado libre, el dólar vale casi 500 pesos. Pero si lo retiras y lo querés vender en el banco te pagan 230 pesos, entonces tenés los dólares depositados pero no los podés usar. Podés transferirlos a Estados Unidos a una cuenta espejo y llevártelos del país, pero hay días que te dejan, hay veces que no te dejan. Si los vendés en el negro a casi 500 pesos estás cometiendo un delito. Hay un mercado legal, pero pero no eficiente, no funciona. Si querés comprarte una casa, te piden dólares pero andá a juntar un millón de dólares en efectivo. Hay potencial institucional para que funcione un sistema dolarizado, pero habría que aceitarlo bastante. Está algo prohibido tener contratos salariales en dólares o poner el precio de los productos. No se puede pagar impuestos en dólares. Ahí estamos con un sistema dólar a medias.

-¿Usted destaca siempre los dólares de los argentinos fuera del sistema o en el colchón...

-Los argentinos tenemos alrededor de 300 mil millones de dólares en el colchón. Si te los encuentran te lo sacan; bajo la ley penal tributaria es ilegal tenerlos y se presume que son dólares de lavado de dinero proveniente del narcotráfico. En realidad, creo que la mayoría son dólares provenientes del ahorro de los argentinos. No son dólares narco. Esos dólares tendrían que circular. El M1, la cantidad de dinero que hace falta para mantener el giro de la economía, es alrededor de u$s 35.000 millones. Y estos son u$s 300.000 millones, casi diez veces más. O sea, sobran dólares para dolarizar, es mucho más de lo que precisamos.

-Pero habría entre otros casos, contemplar liquidez adicional en dólares para atender corridas bancarias...

-Un prestamista de última instancia. Nos estamos adelantando. Ese sería el final. Nosotros no producimos dólares, o sea, ¿quién nos va a asegurar eso? Se contrata un seguro, un prestamista de última instancia en un conglomerado de bancos que nos dé un seguro de depósitos. También se puede hacer un arreglo con Estados Unidos. Volviendo a las tres partes para dolarizar, primero, una parte institucional está medio armada, con 15.000 millones de dólares en depósitos en dólares. Con que ingrese el 10% de los 300.000 millones en el colchón estaría cumplido porque con u$s 35.000 millones nos manejamos. Después viene el problema: habría que convencer a los argentinos que traigan los dólares. Para lo cual habría que hacer no sólo un blanqueo sino un perdón que es distinto. Se han hecho muchos blanqueos pero siempre con el objetivo fiscal de conseguir dólares para el fisco, no de que entren dólares a circular en la economía. Estoy hablando de otra cosa, un gran perdón fiscal de una vez y para siempre.

-¿Piensa que Milei puede convencer a que los argentinos saquen sus dólares del colchón?

-Milei está representando un gran cambio en la economía argentina. No es Milei solo, es la gente que está pidiendo un Milei. Probablemente gane, pruebe y ojalá le vaya bien. La idea está y los dólares están. Y los pesos sobran y ahí voy al al otro tema: la gente no quiere los pesos y la gente no quiere a estos políticos. La demanda para dolarizarse está. Acá quiero meter un nuevo concepto, yo no sé si la demanda es dolarizarse o "des-pesificarse". Hay una enorme demanda para utilizar los dólares de parte de la sociedad. Los pesos son un grano en la espalda que generan una inflación creciente que el mes pasado fue 8,4% y este mes de mayo va a saltar al 9 o 10%. A medida que se acerquen las elecciones va a seguir creciendo cada vez más. Nos sobran los dólares, pero no hay dólares para importar. El sistema, tal como está planteado es un escándalo. Sobran dólares por todos lados, en el sistema legal, en el sistema ilegal. Pero no hay dólares en el Banco Central. Sobran pesos por todos lados. Nadie los quiere.

-¿Cómo es la "des-pesificación"?

-Es el tercer problema. Hay que ser muy prudente en todas esas operaciones. Estoy hablando como profesor de economía. Cavallo hizo algo así como una dolarización en 1991 pero primero Alfonsín le licuó casi todos los pesos con la hiper, después vino la segunda hiper, y después vino el Plan Bonex de Erman González. No estaba la bola de Leliq cuando se impuso la Convertibilidad. Ya había desaparecido. Acá no. Tenemos la bola de Leliq y los títulos del Tesoro indexados. ¿Entonces ahí cuáles son las opciones? Hablo como profesor de economía, no como político. La idea de Milei es rescatar todo. El Banco Central tiene activos que si él gana van a ser convertibles. Va a haber un efecto expectativas, confianza, etcétera. Entonces el Banco Central va a poder ser capitalizado con activos, similar a los bonos de deuda y entonces vamos a poder rescatar todo, no solo la base monetaria, sino también todos los pasivos monetarios. Eso se verá. Milei es muy claro de que primero viene el ajuste fiscal y del ajuste fiscal viene la confianza.

-Pero cuando se haga el ajuste fiscal y varias reformas, quizás ya no sea necesario dolarizar...

-Así es. Es un círculo, debe los filósofos tener una palabra para denominar esta situación. Pero dolarizar sería más sustentable. Dolarizo, cierro el Banco Central, elimino la institución banco central y la moneda de curso legal es el dólar u otra moneda que el público quiera tener. En este momento está clarísimo que el objetivo es "des-pesificar". Lo podemos empezar con la competencia de monedas, hay una trayectoria cierta y la trayectoria va a empezar por la competencia de monedas. Hay que ver en qué situación estamos el 10 de diciembre. Primero se debería permitir la libre circulación del dólar, hay algunos aspectos legales que hay que arreglar ahí, el blanqueo, el perdón de los dólares que están escondidos por la ley penal tributaria, va a haber que cambiar la ley penal tributaria y eso lo va a tener que arreglar el Congreso. Para mí hay que despenalizar la tenencia de dólares, que nos dejen usar nuestra moneda tranquilos, ir al supermercado tranquilos, llevar los dólares en el bolsillo, en el auto tranquilos.

-El BCRA quedaría limitado a una Superintendencia de Bancos...

-Claro. Así como existe la Superintendencia de Seguros o de espectáculos deportivos, tiene que haber una Superintendencia de Bancos y de Entidades Financieras. Al Banco Central primero hay que eliminarle las actividades monetarias. El peso moneda nacional se creó en 1891 y existió el mismo peso moneda nacional hasta 1970. El Banco Central se creó por iniciativa de Prebisch, en 1935. La República Argentina existía antes del Banco Central y el peso moneda nacional existía antes del Banco Central. Nadie protestaba de que no teníamos banco central. Se hizo por un decreto de Farrell y después se convalidó por una ley. Se puede terminar por decreto con el Banco Central y después habrá una ley que lo convalida. Pero había vida antes del Banco Central, había patria, había bandera, había escarapela. El ordenamiento fiscal viene antes que nada. La tenencia de dólares y el permiso a la circulación de los dólares tiene que ser rápido también. Se puede permitir que los negocios pongan precios en dólares. No vas a poder eliminar el peso al 11 de diciembre porque no vas a tener los dólares a menos que hagas una dolarización al estilo alemán de 1923. Pero eran los alemanes que estaban saliendo de la hiperinflación mayor de la historia de la humanidad. Por ahí nosotros, ahora de golpe y porrazo de acá al 10 de diciembre, estamos igual que los alemanes. Pero creo que la dolarización va a ser una situación que va a llevar un tiempo. No hay noción de lo que vamos a heredar el 10 de diciembre. La segunda etapa de dolarización, que es cambiar por dólares crocantes la base monetaria hay que hacerla a algún tipo de cambio de mercado. No podés licuar ahí. Esa es una recomendación de pizarrón. Una parte de los plazo fijos están respaldandos por money markets. Todo el dinero transaccional hay que rescatarlo con dólares a un tipo de cambio de mercado. Ahora, en la otra parte se verá. Dependerá de la confianza, de la capacidad que tiene el Gobierno para conseguir recursos.