Se van conociendo detalles de lo que será la estrategia de financiamiento de la Argentina hasta el final del actual mandato de Javier Milei. No hay intención en el equipo económico de emitir deuda en los mercados internacionales de crédito en todo el 2026. Tal como lo adelantó ya El Cronista, el anuncio del ministro Caputo en Washington con las garantías obtenidas del Banco Mundial y del Banco Interamericano de Desarrollo por u$s 2250 millones en total despejan dudas sobre el pago de los vencimientos de deuda y alientan una compresión del riesgo país. Fuentes del Palacio de Hacienda despejaron dudas: no se emiten nuevos bonos en el mercado ni tampoco hay incremento de la deuda. Los préstamos son directo de bancos (la mayoría norteamericanos) sin cotización en la plaza y con la garantía de esos organismos internacionales lo que permite reducir el costo de financiamiento para el país al 6% anual. Por ello es que Caputo no emitió bonos en enero ni tampoco hizo un canje de deuda como el de Ecuador. El ministro apuntó directamente a negociar esta garantía del BM y del BID para que el costo de financiamiento se reduzca del 9,5% anual que se hubiera convalidado en enero al 6% al que saldrá este crédito. El destino de los fondos, el doble de la garantía y por u$s 5000 millones inicialmente, se destinará a pagar los vencimientos de los bonares y globales de julio próximo y de enero del 2027. Se vuelve a lo que marcara Caputo: no habrá nuevas emisiones, se pagan vencimientos y con la menor oferta de papeles en el mercado, el riesgo país tiene que reducirse (siempre y cuando no surjan los temidos cisnes negros). Los tiempos son muy justos pero igualmente el equipo económico tiene fondos como para afrontar los pagos de julio: el BCRA acumula dólares al ritmo de u$s 150 millones promedio por rueda financiera. Bancos de inversión comenzaron a emitir informes sobre el “take away” o lo que dejó la reciente cumbre del FMI y del Banco Mundial en Washington. Morgan Stanley, destaca que “las perspectivas en Argentina se mantienen constructivas y las autoridades parecen confiar en su estrategia macroeconómica general: destacaron el progreso en la acumulación de reservas de divisas, especialmente en un momento (primer trimestre) en que la estacionalidad no suele ser favorable. Es evidente que las entradas de la balanza de pagos explican el avance en las compras de reservas de divisas, lo que eventualmente debería traducirse en crecimiento económico”. Señala el banco: “Seguimos creyendo que las autoridades superarán las compras de u$s 10.000 millones para finales del segundo trimestre de 2026, gracias a las exportaciones récord de bienes. Prevemos un superávit por cuenta corriente este año. Hasta ahora, el exceso de liquidez en moneda local derivado de las compras de divisas se está esterilizando, pero a medida que se recupere la actividad, esos pesos volverán a la economía”. “Las autoridades admiten una desconexión entre las entradas de la balanza de pagos y el proceso de remonetización necesario para que las compras de divisas sean sostenibles. La reanudación de los préstamos en moneda local también contribuirá, probablemente en el segundo semestre de 2026, una vez que los préstamos morosos alcancen su punto máximo en el sistema. La volatilidad de las tasas disminuyó significativamente, al igual que el nivel de las tasas, lo que debería contribuir a impulsar un mayor crecimiento en los próximos meses”, agrega. Cierra Morgan Stanley señalando que “las autoridades monetarias también señalaron que la mayoría de los controles cambiarios se han levantado, lo que permite los flujos transfronterizos y no constituye un obstáculo para las inversiones: el último grupo de controles cambiarios levantados se refería a la repatriación de dividendos”. Zona liberada en lo financiero para la Argentina. Para junio podrían anunciarse los créditos de bancos. El Banco Mundial lo hace por su cuenta mientras que el BID lo delega en el país.