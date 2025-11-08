Según informó la agencia Bloomberg, Luis Caputo aseguró durante un encuentro con inversores que planea recomprar bonos soberanos y comenzar a acumular reservas, aún si el peso opera dentro de su banda cambiaria.

Este viernes, el ministro de Economía participó de la reunión organizada por el banco JP Morgan, en el marco de la gira del presidente Javier Milei por Estados Unidos.

En ese cónclave, el funcionario aclaró que Milei no tiene intención de dejar flotar la moneda argentina, sino que la mantendrá operando dentro de bandas establecidas, según le dijeron al medio internacional personas que pidieron no ser identificadas.

No obstante, Bloomberg reveló, según dos fuentes consultada que Caputo dijo que podría considerar acelerar el ritmo de ajuste de las bandas al 1,5% mensual, dependiendo de la inflación y la demanda de pesos. Hasta ahora, los límites superior e inferior del rango operativo se ajustan 1% por mes, lo que permite que el peso se debilite gradualmente.

De acuerdo con el artículo de la agencia, Caputo espera presentar el plan completo dentro de 30 días, dijo una de las personas, en referencia a sus comentarios. El programa incluiría un cronograma para la acumulación de reservas, la recompra de deuda y un bono de “deuda por educación” que ya fue anunciado.

La nota aclaró que los funcionarios argentinos negaron cualquier intención de cambiar el régimen para el dólar. No obstante, señalaron que Caputo dio señales de que modificaría las reglas para permitir que el Gobierno compre dólares cuando el peso opera dentro de la banda y la liquidez del mercado es fuerte.

El ministro no especificó cuándo comenzarían las compras de dólares, pero dijo que espera que la moneda siga apreciándose a medida que crezca la demanda de pesos. Por último, expresó que Argentina planea recomprar los bonos globales con vencimiento en 2029 y 2030 (GD 29 y GD30) utilizando una fuente de financiamiento más barata.

Según el acuerdo firmado en abril con el FMI, el Gobierno debía acumular reservas en un primer momento a través del Banco Central. Sin embargo, tuvo que salir a vender dólares para impedir un mayor aumento del dólar en la previa a las elecciones legislativas.

Cuando el Tesoro nacional se quedó prácticamente sin poder de fuego, con escasos depósitos en dólares, Argentina acudió a la ayuda de Estados Unidos, que actuó de manera directa sobre el mercado local de cambios con la venta de u$s 2000 millones.