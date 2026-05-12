El ministro de Economía, Luis Caputo, recibió en el Palacio de Hacienda al empresario Peter Thiel, fundador de Palantir y ex dueño de Payppal. Mientras la Plaza de Mayo se llenaba, se vallaron los alrededores y se reforzó la seguridad en las inmediaciones de la Casa Rosada con una notoria presencia policial, camiones hidrantes y la división de Investigaciones de la policía a la espera de la cuarta Marcha Federal Universitaria, el ministro recibió en el quinto piso al CEO de la empresa de tecnología militar. La información desde los despachos oficiales solo remite a la escueta publicación de Caputo en la que destaca que hablaron de “numerosos temas de actualidad económica y geopolítica“. Thiel, que se quedará en Argentina al menos por dos meses, participó del encuentro junto a su esposo y gestor de cartera de Thiel Capital, Matt Danzeisen, mientras que Caputo estuvo acompañado de la plana mayor de los funcionarios que lo secundan: el presidente del Banco Central, Santiago Bausili, y el viceministro de Economía, José Luis Daza. El encuentro se dio además en la semana en que el Gobierno anunció que enviará al Congreso un proyecto de “súper RIGI” para sectores que no existen hoy en Argentina. Según el ministro, apunta a sectores como la industrialización de recursos naturales, en especial cobre y litio, y la instalación de datacenters. El primer anuncio de datacenters en el país se hizo en octubre de 2025, cuando Open AI dijo que invertiría más de u$s 20.000 millones para instalar centros en la Patagonia. Sin embargo, desde entonces no hubo mayores novedades al respecto. Salesforce por su parte anticipó que ampliaría sus operaciones en Argentina con una inversión de u$s 500 millones. En sintonía con este anuncio, la Secretaría de Inteligencia anunció que orientaría su estrategia de seguridad para priorizar el cuidado de recursos críticos, como es el caso del litio. Thiel se había reunido con el presidente Javier Milei y el canciller Pablo Quirno hace dos semanas, cuando se conoció que el empresario se quedaría dos meses en el país. En esa oportunidad, participó del encuentro Matias Van Thienen, socio de Founders Fund, el brazo de inversiones de Thiel, que articula la participación del empresario en distintas compañías, desde Palantir hasta Spotify. Thiel viene de adquirir propiedades en Barrio Parque, uno de los barrios más exclusivos de Buenos Aires, en los que desembolsó decenas de millones de dólares. Además, se comenta que quiere estudiar “de cerca” el modelo libertario de Javier Milei. Por eso, se instaló en el país y está estudiando los cambios implementados por el Presidente.