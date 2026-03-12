Luis Caputo volvió a aspirar pesos de la plaza cambiaria, en una licitación donde adjudicó $ 10,42 billones, alcanzando un rollover de 108,09%. Como anticipó El Cronista, el Tesoro logró colocar títulos a tasas más bajas que en las anteriores licitaciones, en un esfuerzo por reanimar la actividad económica. La Secretaría de Finanzas recibió ofertas por $ 12,90 billones. Dentro de los títulos demandados, los inversores volvieron a volcarse a las Lecap y cobraron relevancia los bonos CER, con mayor preferencia por el más corto, que vence el 15 de mayo. “El Gobierno busca bajar gradualmente las tasas sin perder el control monetario. Con un rollover cercano al 108%, el Tesoro refinanció todos los vencimientos y además absorbió algo de pesos del mercado, manteniendo una política monetaria restrictiva mientras convalida tasas algo menores en las Lecap”, aseguró a El Cronista el analista financiero Pablo Das Neves. “En otras palabras, intenta acompañar la desinflación con una baja ordenada del costo del dinero, sin liberar liquidez al sistema. Esto demuestra que el objetivo de la baja de inflación sigue siendo importante”, agregó. Además, el Gobierno colocó los u$s 150 millones del Bonar 2027, a una tasa menor que en la anterior licitación. La Tirea adjudicada fue de 5,59%. Este jueves el Tesoro ofrecerá u$s 100 millones adicionales del nuevo título en dólares. El Tesoro salió airoso de la licitación. En un contexto de elevada liquidez, aspiró pesos para mantener a raya la inflación, tras el dato de febrero, que reveló que el IPC volvió a marcar 2,9%. Además, evitó dar “premio” en las tasas de Lecap para bajar el costo del financiamiento y reanimar la actividad económica. Caputo y Santiago Bausili, presidente del Banco Central, diseñan en tándem la política monetaria. Los depósitos del Tesoro en el BCRA ascienden a $ 4,4 billones y desde la última licitación se acumulan $ 0,6 billones de pesos emitidos en concepto de compra de reservas. Lecap al 15/5/26 (S15Y6) - $ 2,21 billones al 2,60% TEM, 36,07% TIREA. Lecap al 30/9/26 (S30S6) - $ 0,41 billones al 2,53% TEM, 34.96% TIREA. CER al 15/5/26 (X15Y6) $ 2,74 billones al 0,37% TIREA. CER al 30/9/26 (X30S6) $ 1,09 billones al 5,09% TIREA. CER al 31/3/27 (TZXM7) $ 0,85 billones al 6,87% TIREA. CER al 30/6/28 (TZX28) $ 1,87 billones a 8,7% TIREA. Bono que actualiza por tasa Tamar al 31/8/26 (M31G6) $ 0.59 billones con un margen de 3,01%. Bono Tasa Tamar al 26/2/27 (TMF27) $ 0,42 billones con un margen de 4,72%. Dólar Linked al 30/4/26 (D30A6) – $ 0,08 billones a 6,35% TIREA. Dólar Linked al 30/9/26 (D30S6) – $ 0,16 billones a 5,13% TIREA. Bonar 2027 Hard Dólar al 29/10/27 (AO27) – u$s 150 millones a 5,59% TIREA (5,45% TNA).