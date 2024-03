Cambio en las operaciones del dólar en el mercado: habrá nuevos plazos

En línea con los mercados más evolucionados del mundo, BYMA anunció la reducción del ciclo de liquidación a un día o 24 horas (T+1) para las operaciones de contado normal (acciones y bonos). Por su parte, las operaciones de contado inmediato T+0 continuarán efectuándose en BYMA sin modificaciones.

La medida sobre el contado normal entrará en vigencia el 27 de mayo y potencia el arbitraje sin fricciones con otros mercados del mundo. Desde mayo, las Bolsas de Valores de Estados Unidos y Canadá implementarán la misma definición.

Fin de arbitrajes

La analista Adriana Marinelli interpreta que será el fin de los arbitrajes entre contado inmediato y 48 horas que da liquidez al mercado: "Ahora queda solo contado inmediato y T+1, o sea el doble de trabajo, dicen los arbitradores. Seguramente dará más liquidez a T+1".

"En un momento donde el mercado se está acomodando a muchas variables, no cayó muy bien, encima el lunes cambia el horario de Estados Unidos de nuevo, de 10.30 a 17. Acá no hay pre market ni after, esto que de querer uniformar con Estados Unidos es parcial".

Big players

A su juicio, va a favorecer a los fondos comunes de inversión y grandes jugadores que ponen bots a operar en detrimento del operador retailer o, como le dicen en la jerga, "el obrero bursátil".

"¿Alguien duda que con estas tasas de interés (aunque para nosotros sean negativas en términos reales) no se abren oportunidades de arbitrajes entre plazos y plazas?", se pregunta.

Implicancias

Para Ramiro Tosi, titular de Suramericana Visión, "esto implica que pasamos de 3 ciclos en Argentina (inmediato, 24 y 48 horas) a 2 (contado inmediato donde se opera bastante bonos y sobre todo las cauciones) y 24 horas (T+1). Los bancos y FCI deberán adaptarse a esta nueva forma de liquidar operaciones".

Para Gustavo Neffa, de Research for Traders, implica acelerar en el proceso de mejorar la eficiencia, y hace sinergia con lo que pasa en Estados Unidos.

En esa sintonía, Juan Manuel Truffa, titular de Outlier, recuerda que antes las operaciones se cursaban en forma manual, entonces se tenían que juntar todas las operaciones del día. Ahora, se adecuan los plazos para que se puedan calzar operaciones con otros mercados cuando hay transferencia de títulos.