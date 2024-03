Lluvia de depósitos en dólares en los bancos: por qué suben

Los depósitos del sector privado, que eran de u$s 14.521 millones en diciembre, subieron a u$s 15.801 millones en enero y a u$s 16.006 millones en febrero.

Mientras los préstamos, que eran de u$s 3482 millones en diciembre, escalaron a u$s 3547 millones en enero y a u$s 3894 millones en febrero, según las estadísticas del Banco Central. La mayoría corresponde a documentos, con u$s 2221 millones, mientras los bancos se preparan para salir a volver a ofrecer créditos en moneda extranjera.

Depósitos para arriba

La suba de los depósitos en moneda extranjera se relaciona directamente con la estabilidad del tipo de cambio, ya que en noviembre habían caído a u$s 14.243 millones frente a los u$s 16.319 millones de marzo, momento en el que hay que remontarse para observar depósitos por encima de la barrera de los u$s 16.000 millones que se encuentran hoy.

Cada vez más ahorristas usan la caja de ahorro en dólares como una caja de seguridad sin costo, ya que tienen la plata disponible cuando gusten y el sistema financiero se encuentra sólido, y no parece que vaya a haber nubarrones financieros en el corto plazo.

Pax cambiaria

De hecho, la pax cambiaria es tal que un informe de GMA Capital marca que el dólar CCL real navega en aguas similares a las de las semanas posteriores a las PASO de agosto de 2019. Ya casi está en la zona del "dólar a $ 60 está bien" que Alberto Fernández avizoraba.

En otras palabras, el peso se habría recuperado de la subvaluación relativa que padeció en los últimos cuatro años y medio. Por su parte, la competitividad del tipo de cambio oficial (sin considerar las variantes exportador e importador) es un 4% inferior, siempre en términos reales, a aquel valor de $ 45 de la previa de las Primarias de 2019.

Drivers

¿Cuáles son los drivers de este "superpeso", que se relaciona directamente con el crecimiento de los depósitos? En GMA Capital entienden que hay varios.

Entre los principales motores, destacan:

1) el norte fiscal y los primeros resultados de superávit financiero;

2) la estrategia de "licuación" administrada de la masa monetaria, basada tanto en la aceleración inflacionaria inicial (por reacomodamiento de precios relativos) como en la desconexión de la "maquinita" con fines fiscales (emisión exógena);

3) la mejora en la posición de reservas netas del BCRA;

4) la profundización de la recesión que, en un marco de empresas e individuos dolarizados, empuja la oferta financiera;

5) el esquema "blend" del mercado cambiario, que genera oferta comercial vía CCL;

6) la vigencia de la mayor parte del andamiaje del cepo.

Fin del cepo

De acuerdo con los analistas, es clave para que los depósitos en dólares sigan creciendo que se vayan levantando las restricciones cambiarias. En este sentido, el deadline que le dio el presidente Javier Milei al ministro Luis Caputo habría sido el 1° de julio. El Ministerio de Economía, el Banco Central y la Comisión Nacional de Valores ya tienen bajo su análisis varias medidas para ir desregulando el mercado.

En primer lugar, la eliminación o ampliación del límite máximo diario de $ 200 millones para venta o transferencia de billetes. En segundo, la eliminación del parking de un día para la venta de activos en dólares o su transferencia. A continuación, la prohibición de vender contra dólares cuando se cuenta con cauciones o pases, para seguir con la eliminación de la obligación de informar con anticipación las operaciones.

Más cuestiones

Luego será el turno de la eliminación de la obligación de transferir a una cuenta bancaria los dólares obtenidos en cada compraventa de títulos (facultad del BCRA). Para pasar después a eliminar las restricciones que pesan sobre los fondos comunes de inversión, su bimonetariedad. Por último, la consideración de los activos en dólares como activos extranjeros. Pero todo estará ligado al vaivén en el Congreso con los distintos gobernadores.