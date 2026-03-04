Este miércoles, 4 de marzo de 2026, las entidades financieras volvieron a renovar los porcentajes para los plazos fijos en pesos, en un contexto de tasas en evaluación y competencia creciente entre bancos públicos, privados y digitales. Según los registros oficiales del Banco Central de la República Argentina (BCRA), las TNA informadas muestran variaciones entre segmentos y permiten comparar cuánto puede ganar un ahorrista que invierte a 30, 60 o 90 días. Para guiar a los usuarios, el sitio oficial del BCRA ofrece una tabla comparativa con los porcentajes de interés que ofrece cada banco para los depósitos a plazo fijo por 30 días (Tasa Efectiva Mensual). Por otro lado, esta es la Tasa Nominal Anual (TNA) y la Tasa Efectiva Anual (TEA) que ofrecen los principales bancos de argentina a sus clientes: El depósito a plazo es un recurso financiero proporcionado por las entidades bancarias para que los ahorradores depositen dinero por un tiempo específico a cambio de recibir intereses. Se trata de una opción accesible para refugiarse contra la subida de costos y obtener ingresos previsibles, aunque su rendimiento podría ser inferior al aumento de precios. Un aspecto a considerar es que el usuario no tiene la alternativa de retirar el dinero hasta que concluya el tiempo acordado, aunque hay alternativas más flexibles que lo permiten. Constituir un plazo fijo en Argentina es un proceso fácil y accesible para los individuos que buscan ahorrar o invertir con bajo riesgo. Los pasos a seguir son los siguientes: