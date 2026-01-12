En esta noticia

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) desreguló las tasas mínimas de interés y, en corolario, la de los ahorros a plazo fijo para desatar la competencia entre las entidades bancarias.

Por ello, es necesario que las personas que deseen resguardar sus ingresos de la inflación con esta herramienta financiera conozcan cuáles son las remuneraciones que ofrecen los principales bancos del país.

¿Cuánto ofrece cada banco a los ahorristas con el plazo fijo? este lunes, 12 de enero de 2026.
¿Cuánto paga el plazo fijo de cada banco este lunes 12 de enero?

El BCRA ofrece una tabla comparativa con los porcentajes de interés que ofrece cada banco para los depósitos a plazo fijo por 30 días (Tasa Efectiva Mensual) para que los usuarios evalúen cuál es la mejor alternativa disponible:

 Bancos  TEM  Intereses por $ 500.000 a 30 días
Banco Nación  1,9583333 %  $ 9.791,7 
 Santander 1,75 %   $ 8.750 
Banco Galicia  1,75 % $ 8.750 
Banco de la Provincia de Buenos Aires  1,9583333 %  $ 9.791,7 
BBVA  1,75 %  $ 8.750
Banco Macro  2,0416666 %  $ 10.208,3 
Banco Credicoop  1,9166667 %  $ 9.583,3 
ICBC 1,9583333 %   $ 9.791,7 
Banco Ciudad  1,7083334 %  $ 8.541,7 
Banco Bica  2,3333333 %   $ 11.666,7 
Banco CMF  2,3333333 %  $ 11.666,7 
Banco Comafi  2 %  $ 10.000 
Banco de Corrientes  2,125 %  $ 10.625 
Banco de la Provincia de Córdoba  2,25 %  $ 11.250 
Banco de Chubut  1,9583333 % $ 9.791,7 
Banco del Sol  2,2083333 %  $ 11.041,7 
Banco Dino  2 %  $ 10.000 
Banco Hipotecario  2,0416666 %  $ 10.208,3 
Banco Julio  2,0416666 %  $ 10.208,3 
Banco Masventas  1,8333333 %  $ 9.166,7 
Banco Meridian  2,3333333 %  $ 11.666,7 
Banco de Tierra del Fuego  2,0833334 %  $ 10.416,7 
Banco Voii  2,375 %  $ 11.875 
Bibank  2,1666666 %  $ 10.833,3 
Crédito Regional Compañía Financiera  2,3333333 %  $ 11.666,7 

Plazo fijo: el pago de interés anual que ofrece cada banco

Por otro lado, esta es la Tasa Nominal Anual (TNA) y la Tasa Efectiva Anual (TEA) que ofrecen los principales bancos de argentina a sus clientes:

 Bancos  TNA TEA
Banco Nación  23,5 %  26,20389 % 
 Santander 21 %  23,143932 % 
Banco Galicia  21 % 23,143932 % 
Banco de la Provincia de Buenos Aires  23,5 %  26,20389 % 
BBVA  21 %  23,143932 %
Banco Macro  24,5 %  27,447265 % 
Banco Credicoop  23 %  25,586376 % 
ICBC  23,5 %  26,20389 % 
Banco Ciudad  20,5 %  22,540163 % 
Banco Bica  31,88805 %  31,88805 % 
Banco CMF  28 %  31,88805 % 
Banco Comafi  24 %  26,82418 % 
Banco de Corrientes  25,5 %  28,701863 % 
Banco de la Provincia de Córdoba  27 %  30,605 % 
Banco de Chubut  23,5 % 26,20389 % 
Banco del Sol  26,5 %  29,967773 % 
Banco Dino  24 %  26,82418 % 
Banco Hipotecario  24,5 %  27,447265 % 
Banco Julio  24,5 %  27,447265 % 
Banco Masventas  22 %  24,359658 % 
Banco Meridian  28 %  31,88805 % 
Banco de Tierra del Fuego  25 %  28,073156 % 
Banco Voii  28,5 %  32,5339 % 
Bibank  26 %  29,333398 % 
Crédito Regional Compañía Financiera  28 %  31,88805 % 
¿Cuánto ofrece cada banco a los ahorristas con el plazo fijo?
¿Qué es un plazo fijo?

El depósito a plazo es un recurso financiero proporcionado por las entidades bancarias para que los individuos depositen dinero por un tiempo específico a cambio de recibir intereses. Se trata de una opción accesible para refugiarse contra la desvalorización monetaria y obtener ingresos previsibles, aunque su rendimiento podría ser inferior al aumento de precios.

Un aspecto a considerar es que el usuario no tiene la alternativa de retirar el dinero hasta que concluya el tiempo acordado, aunque hay alternativas más flexibles que lo permiten.

¿Qué tipos de plazo fijo hay?

En el país, los ahorristas cuentan con diversas opciones de plazo fijo, siendo los más frecuentes los tradicionales a 30 días y el ajustable por UVA (Unidad de Valor Adquisitivo).

El plazo fijo UVA modifica su rentabilidad según el Índice de Precios al Consumidor (IPC). Este tipo de inversión requiere un periodo mínimo de 90 días, aunque algunas entidades permiten su precancelación con una tasa menor. Por otro lado, también existe el plazo fijo electrónico, diseñado para operaciones online y modalidades especiales.