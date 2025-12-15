En esta noticia

El dólar oficial hoy lunes 15 de diciembre cotiza a $ 1415 para la compra y $ 1465 para la venta en las pantallas del Banco Nación.

Si bien la divisa cerró la semana anterior con una suba, en lo que va del mes se sitúa $ 10 por debajo del valor en el que cerró noviembre ($ 1475).

En tanto, el dólar mayorista se encuentra en $ 1412,20 para la compra y $ 1462,10 para la venta, por debajo del tope de la banda cambiaria que el BCRA fija hoy en $ 1517,01.

El dólar tarjeta para servicios digitales y turismo, en tanto, se ubica en $ 1904,50 tras las modificaciones del Gobierno a las percepciones de Ganancias y Bienes Personales.

Por su parte, el dólar blue hoy lunes 15 de diciembre se ofrece a $ 1425 para la compra y $ 1445 para la venta. El paralelo se ubica $ 10 por encima del valor con el que cerró noviembre ($ 1435).

De esta forma, la brecha entre el oficial y el informal es negativa (-1,36%). El paralelo cotiza $ 215 por arriba del valor con el que abrió el año (terminó 2024 en $ 1230).

El Banco Central (BCRA) no intervino el viernes en el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC).

De acuerdo a los datos difundidos por la autoridad monetaria, y tras los últimos movimientos, las reservas se ubican ahora en u$s 41.902 millones.

La cotización del dólar blue durante los últimos 12 meses

La cotización del dólar oficial desde la salida del cepo

A cuánto cotiza el dólar oficial hoy lunes 15 de diciembre

El dólar oficial hoy lunes 15 de diciembre opera a $ 1465 para la venta. Los precios de hoy, banco por banco:

EntidadesCompraVenta
BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.1.415,000 1.465,000
BANCO DE LA NACION ARGENTINA1.410,000 1.460,000
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (ARGENTINA) S.A.U.1.395,000 1.450,000
BANCO BBVA ARGENTINA S.A.1.410,000 1.460,000
BANCO SUPERVIELLE S.A.1.420,000 1.460,000
BANCO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES1.400,000 1.460,000
BANCO PATAGONIA S.A.1.415,000 1.465,000
BANCO SANTANDER ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA1.410,000 1.460,000
BRUBANK S.A.U.1.405,000 1.465,000
BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO1.415,000 1.465,000
BANCO MACRO S.A.1.410,000 1.470,000
BANCO PIANO S.A.1.410,000 1.460,000
BANCO DE COMERCIO S.A.1.400,000 1.450,000

