En marzo de 2024, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) disolvió la regulación sobre las tasas mínimas de interés, incluyendo las correspondientes a los plazos fijos tradicionales. Esta decisión abrió el juego entre los bancos, que empezaron a competir libremente para atraer depósitos por medio propuestas más atractivas.

Ante este nuevo escenario, resulta clave que quienes buscan cuidar sus ingresos de la inflación estén informados sobre las tasas que ofrecen las principales entidades financieras del país, ya que pueden variar significativamente según el banco y el tipo de cliente.

¿Cuánto ofrece cada banco a los ahorristas con el plazo fijo?

¿Cuánto paga el plazo fijo de cada banco este jueves 18 de diciembre?

Para guiar a los usuarios, el sitio oficial del BCRA ofrece una tabla comparativa con los porcentajes de interés que ofrece cada banco para los depósitos a plazo fijo por 30 días (Tasa Efectiva Mensual).

Bancos TEM Intereses por $ 500.000 a 30 días Banco Nación 1,875 % $ 9.375 Santander 1,75 % $ 8.750 Banco Galicia 1,75 % $ 8.750 Banco de la Provincia de Buenos Aires 1,8333333 % $ 9.166,7 BBVA 1,75 % $ 8.750 Banco Macro 2,0833334 % $ 10.416,7 Banco Credicoop 1,9166667 % $ 9.583,3 ICBC 1,9583333 % $ 9.791,7 Banco Ciudad 1,7083334 % $ 8.541,7 Banco Bica 2,1666666 % $ 10.833,3 Banco CMF 2,25 % $ 11.250 Banco Comafi 1,8333333 % $ 9.166,7 Banco de Corrientes 2 % $ 10.000 Banco de la Provincia de Córdoba 2,0833334 % $ 10.416,7 Banco de Chubut 1,9583333 % $ 9.791,7 Banco del Sol 2 % $ 10.000 Banco Dino 1,8333333 % $ 9.166,7 Banco Hipotecario 1,8333333 % $ 9.166,7 Banco Julio 2,2083333 % $ 11.041,7 Banco Masventas 1,8333333 % $ 9.166,7 Banco Meridian 2,25 % $ 11.250 Banco de Tierra del Fuego 2,0833334 % $ 10.416,7 Banco Voii 2,25 % $ 11.250 Bibank 2,1666666 % $ 10.833,3 Crédito Regional Compañía Financiera 2,25 % $ 11.250

Plazo fijo: el pago de interés anual que ofrece cada banco

Por otro lado, esta es la Tasa Nominal Anual (TNA) y la Tasa Efectiva Anual (TEA) que ofrecen los principales bancos de argentina a sus clientes:

Bancos TNA TEA Banco Nación 22,5 % 24,971637 % Santander 21 % 23,143932 % Banco Galicia 21 % 23,143932 % Banco de la Provincia de Buenos Aires 22 % 24,359658 % BBVA 21 % 23,143932 % Banco Macro 25 % 28,073156 % Banco Credicoop 23 % 25,586376 % ICBC 23,5 % 26,20389 % Banco Ciudad 20,5 % 22,540163 % Banco Bica 29,333398 % 29,333398 % Banco CMF 27 % 30,605 % Banco Comafi 22 % 24,359658 % Banco de Corrientes 24 % 26,82418 % Banco de la Provincia de Córdoba 25 % 28,073156 % Banco de Chubut 23,5 % 26,20389 % Banco del Sol 24 % 26,82418 % Banco Dino 22 % 24,359658 % Banco Hipotecario 22 % 24,359658 % Banco Julio 26,5 % 29,967773 % Banco Masventas 22 % 24,359658 % Banco Meridian 27 % 30,605 % Banco de Tierra del Fuego 25 % 28,073156 % Banco Voii 27 % 30,605 % Bibank 26 % 29,333398 % Crédito Regional Compañía Financiera 27 % 30,605 %

¿Qué es un plazo fijo?

El depósito a plazo es un recurso financiero proporcionado por las entidades bancarias para que los individuos depositen dinero por un tiempo específico a cambio de recibir intereses. Se trata de una opción accesible para refugiarse contra la subida de costos y obtener ingresos previsibles, aunque su rendimiento podría ser inferior al aumento de precios.

Un aspecto a considerar es que el usuario no tiene la opción de retirar el dinero hasta que concluya el tiempo acordado, aunque hay alternativas más flexibles que lo permiten.

¿Cómo se constituye un plazo fijo?

Constituir un plazo fijo en Argentina es un proceso simple y accesible para los que buscan ahorrar o invertir con bajo riesgo. Los pasos a seguir son los siguientes: