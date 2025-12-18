En esta noticia

En marzo de 2024, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) disolvió la regulación sobre las tasas mínimas de interés, incluyendo las correspondientes a los plazos fijos tradicionales. Esta decisión abrió el juego entre los bancos, que empezaron a competir libremente para atraer depósitos por medio propuestas más atractivas.

Ante este nuevo escenario, resulta clave que quienes buscan cuidar sus ingresos de la inflación estén informados sobre las tasas que ofrecen las principales entidades financieras del país, ya que pueden variar significativamente según el banco y el tipo de cliente.

¿Cuánto ofrece cada banco a los ahorristas con el plazo fijo?

Para guiar a los usuarios, el sitio oficial del BCRA ofrece una tabla comparativa con los porcentajes de interés que ofrece cada banco para los depósitos a plazo fijo por 30 días (Tasa Efectiva Mensual).

 Bancos  TEM  Intereses por $ 500.000 a 30 días
Banco Nación  1,875 %  $ 9.375 
 Santander 1,75 %   $ 8.750 
Banco Galicia  1,75 % $ 8.750 
Banco de la Provincia de Buenos Aires  1,8333333 %  $ 9.166,7 
BBVA  1,75 %  $ 8.750
Banco Macro  2,0833334 %  $ 10.416,7 
Banco Credicoop  1,9166667 %  $ 9.583,3 
ICBC  1,9583333 %   $ 9.791,7 
Banco Ciudad  1,7083334 %  $ 8.541,7 
Banco Bica  2,1666666 %   $ 10.833,3 
Banco CMF  2,25 %  $ 11.250 
Banco Comafi  1,8333333 %  $ 9.166,7 
Banco de Corrientes  2 %  $ 10.000 
Banco de la Provincia de Córdoba  2,0833334 %  $ 10.416,7 
Banco de Chubut  1,9583333 % $ 9.791,7 
Banco del Sol  2 %  $ 10.000 
Banco Dino  1,8333333 %  $ 9.166,7 
Banco Hipotecario  1,8333333 %  $ 9.166,7 
Banco Julio  2,2083333 %  $ 11.041,7 
Banco Masventas  1,8333333 %  $ 9.166,7 
Banco Meridian  2,25 %  $ 11.250 
Banco de Tierra del Fuego  2,0833334 %  $ 10.416,7 
Banco Voii  2,25 %  $ 11.250 
Bibank  2,1666666 %  $ 10.833,3 
Crédito Regional Compañía Financiera  2,25 %  $ 11.250 

Plazo fijo: el pago de interés anual que ofrece cada banco

Por otro lado, esta es la Tasa Nominal Anual (TNA) y la Tasa Efectiva Anual (TEA) que ofrecen los principales bancos de argentina a sus clientes:

 Bancos  TNA TEA
Banco Nación  22,5 %  24,971637 % 
 Santander 21 %  23,143932 % 
Banco Galicia  21 % 23,143932 % 
Banco de la Provincia de Buenos Aires  22 %  24,359658 % 
BBVA  21 %  23,143932 %
Banco Macro  25 %  28,073156 % 
Banco Credicoop  23 %  25,586376 % 
ICBC  23,5 %  26,20389 % 
Banco Ciudad  20,5 %  22,540163 % 
Banco Bica  29,333398 %  29,333398 % 
Banco CMF  27 %  30,605 % 
Banco Comafi  22 %  24,359658 % 
Banco de Corrientes  24 %  26,82418 % 
Banco de la Provincia de Córdoba  25 %  28,073156 % 
Banco de Chubut  23,5 % 26,20389 % 
Banco del Sol  24 %  26,82418 % 
Banco Dino  22 %  24,359658 % 
Banco Hipotecario  22 %  24,359658 % 
Banco Julio  26,5 %  29,967773 % 
Banco Masventas  22 %  24,359658 % 
Banco Meridian  27 %  30,605 % 
Banco de Tierra del Fuego  25 %  28,073156 % 
Banco Voii  27 %  30,605 % 
Bibank  26 %  29,333398 % 
Crédito Regional Compañía Financiera  27 %  30,605 % 
¿Qué es un plazo fijo?

El depósito a plazo es un recurso financiero proporcionado por las entidades bancarias para que los individuos depositen dinero por un tiempo específico a cambio de recibir intereses. Se trata de una opción accesible para refugiarse contra la subida de costos y obtener ingresos previsibles, aunque su rendimiento podría ser inferior al aumento de precios.

Un aspecto a considerar es que el usuario no tiene la opción de retirar el dinero hasta que concluya el tiempo acordado, aunque hay alternativas más flexibles que lo permiten.

¿Cómo se constituye un plazo fijo?

Constituir un plazo fijo en Argentina es un proceso simple y accesible para los que buscan ahorrar o invertir con bajo riesgo. Los pasos a seguir son los siguientes:

  1. Cuenta bancariaCrear una cuenta bancaria en una entidad financiera habilitada por el BCRA.
  2. Seleccionar del tipo de plazo fijoOptar por alguna de las diferentes modalidades, como el plazo fijo tradicional (con una tasa fija), el plazo fijo UVA (ajustado por inflación), o modalidades más específicas según la entidad bancaria.
  3. Determinar el monto y el plazoEl cliente decide cuánto dinero depositar y por cuánto tiempo.
  4. Constitución del plazo fijoUna vez elegido el tipo, el monto y el plazo, se formaliza el depósito a través de canales habilitados, como sucursales bancarias, cajeros automáticos o plataformas digitales.
  5. Inmovilización de los fondosDurante el plazo pactado, el dinero no puede retirarse. Sin embargo, algunos bancos ofrecen opciones de cancelación anticipada.
  6. Cobro del capital e interesesAl vencimiento, el banco deposita en la cuenta del cliente el monto inicial más los intereses generados o el cliente puede optar por renovar automáticamente el plazo.