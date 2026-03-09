En las últimas semanas, las entidades financieras actualizaron las tasas de interés para los plazos fijos a 30 días. Este lunes, varios bancos volvieron a ajustarlas a la baja y solo algunos ofrecen rendimientos superiores al 33,5% anual. En este escenario, resulta clave comparar las distintas alternativas antes de elegir dónde invertir, ya que la diferencia de rendimiento entre un banco y otro puede representar varios miles de pesos al mes. Este lunes 9 de marzo, el Banco CMF encabeza el ranking de tasas de interés para plazos fijos online a 30 días, con una Tasa Nominal Anual (TNA) del 33,5%. En segundo lugar, se ubica Crédito Regional, con una TNA del 33% disponible para clientes y del 33,5% para no clientes. El Banco Central de la República Argentina (BCRA) actualiza diariamente una tabla comparativa de tasas, que incluye los diez bancos con mayor volumen de depósitos y aquellos que informan la tasa ofrecida a personas que no son clientes: Si se decide invertir $ 1.000.000 en un plazo fijo a 30 días en un banco con una TNA del 33,5%, la ganancia mensual aproximada será de $ 27.534,25. En cambio, si se invierte en un banco con una TNA del 21%, el rendimiento mensual será de $ 17.260,27.