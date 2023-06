Buscalos en casa: estos billetes de u$s 5 valen más $100.000 y los reconocés por este detalle

Los billetes con defectos y anomalías son un gran atractivo para los coleccionistas, por lo que un simple error de impresión podría disparar su valor a números inimaginables.

Esta colección conocida como numismática, no es una novedad, debido a que en internet se venden muchos a los aficionados. En ese sentido, un billete de u$s 5 en el mercado blue, cotiza a un poco más de $ 2445, sin embargo, existe un ejemplar que se vende por más de $ 100.000.

Cómo reconocer los billetes de u$s 5 que valen más $ 100.000

Ese es el caso de este dólar de $ 5 de 1914, certificado con un valor de más de $ 100.000. Esta copia, número de serie A79142127A, tiene una calificación de estado de conservación de B+ y fue proporcionada por un usuario numismático en Mercado Libre.

Sus principales diferencias con el diseño actual son la forma y el color del marco y la colocación del sello frontal. A su vez, la leyenda inferior "Five Dollars" está centrada, la cual se diferencia del formato actual con las palabras separadas por la imagen de Abraham Lincoln.

En el reverso, este billete de u$s 5 reproduce a Cristóbal Colón camino a América y otro peregrino llegando al Nuevo Mundo. En diseños posteriores, esto se cambió a la imagen del Lincoln Memorial y la leyenda "In God We Trust".



¿Por qué se paga tanto por estos billetes?

El interés en la numismática, la afición por coleccionar billetes raros y con errores, está en constante aumento. Cada vez son más frecuentes los descubrimientos de fallas en monedas y billetes que atraen la curiosidad de los coleccionistas dispuestos a pagar precios increíblemente altos por estos objetos, muy por encima de su valor nominal.

En este sentido, existen diferentes billetes y monedas con grandes precios debido a la rareza de sus errores. En Mercado Libre hay varios ejemplos de estos billetes con estos errores, por lo que cabe preguntarse sin son realmente tan raros como para pagar varias veces su valor real.