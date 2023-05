El dólar blue cotiza a $ 488 para la compra y $ 493 para la venta, aunque en la City porteña hay algunos billetes de dólar que se toman a menor precio o directamente no se aceptan, por lo que hay que estar atento a cuáles son .

Mientras los billetes de la versión azul se suelen cambiar al mismo precio de compra y venta que se manejan en las cuevas, los billetes de "cara chica" y los billetes de "cara grande" se suelen tomar a menor precio al momento de la transacción.

Sin embargo, estos no son los únicos, ya que los billetes de menor denominación , como los de u$s 50, u$s 20, u$s 10, u$s 5 y u$s 1 , también se pagan a menor precio por personas u oficinas que brindan el servicio de cambio de moneda de manera informal .

Chau dólar: por qué rechazan estos billetes en la City





La razón por la que en algunas cuevas y financieras compran el dólar blue de cara chica, el cara grande y los billetes de baja denominación a menor precio se basa en tres argumentos:

motivos de seguridad

esfuerzos de traslados

miedo a que la Fed los saque de circulación

En el caso de los motivos de seguridad, los "cueveros" señalan que los billetes de dólar cara chica y los cara grande no cuentan con las mismas medidas de seguridad para evitar ser falsificados.

En cambio, los billetes "azules" cuentan con una serie de elementos que hace que sea mucho más difícil falsificarlos.

En el caso de los dólares de menor denominación , el argumento que usan quienes compran y venden dólares ilegalmente radica en que se encarece y entorpece el supuesto traslado de los billetes. Por lo tanto, lo toman a un precio más bajo que el habitual.

Por otra parte, los financistas indican que la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) podría sacar de circulación estos billetes más antiguos en algún momento. En el caso de los cara chica, son aquellos emitidos hasta 1996 y los cara grande hasta 2013.

¿Qué es el dólar cara chica y cuánto se paga por ellos?





El coloquialmente denominado dólar de cara chica es aquel modelo emitido desde 1900 hasta 1996. La foto que aparece de Benjamin Frnaklin está enmarcada en un óvalo, a diferencia de las ediciones más nuevas, en las cuales el prócer estadounidense aparece suelto.

En algunas casas de cambio suelen tomar el billete entre un 4% y hasta un 8% menos y, en otras, directamente no lo aceptan . Esto es algo que pasa tanto en la Argentina como en otros países del mundo, salvando el caso de Estados Unidos.



¿Dónde cambiar los dólares de cara chica?





Una de las alternativas en Argentina es ir a un cajero automático y depositar los billetes. Luego de 24 horas, regresar al cajero y retirar los dólares en efectivo. De esta manera, es posible que el cajero nos dé billetes de cara grande o azulados.

La otra forma de cambiar los dólares cara chica y cara grande es en Estados Unidos . El poseedor del billete puede cambiarlos en alguna entidad o utilizarlos en alguna compra, ya que, por ley, nadie puede rechazarlos en ese país.



¿Qué dice la Fed?





La Fed remarcó en reiteradas ocasiones que " todos los diseños de billetes " continúan "en circulación legal y son legalmente válidos para pagos, independientemente de cuándo se hayan emitido".

Esta política monetaria incluye todas las denominaciones de billetes de la Reserva Federal. No obstante, quienes cambian dólares en el mercado paralelo argentino impusieron esta regla, a causa de que no existe una regulación oficial, al tratarse de un comercio ilegal.