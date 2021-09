Brecha cambiaria: cómo aprovechar las distintas cotizaciones para obtener una ganancia

En una economía necesitada de dólares como lo es la argentina, la brecha cambiaria supone hoy uno de los principales desequilibrios que enfrenta el país. El hecho de que lleve más de dos meses sin perforar el piso del 80%, o que haya sido superior al 70% en 14 de los últimos 17 meses mantiene elevadas las expectativas de devaluación , lo que desincentiva la liquidación de divisas y adelanta la demanda de importaciones.

Pero la brecha en estos niveles no solo suma distorsiones o traba el crecimiento. También supone un escenario propicio para aquellas personas que buscan aprovechar los distintos tipos de cambio para obtener una ganancia .

El cepo cambiario vigente impide que aquellos ahorristas que acceden a dólar ahorro puedan operar títulos valores en los 90 días anteriores y posteriores a la compra. Es decir, limita por 90 días la posibilidad de comprar dólares a precio del solidario -hoy en $ 171,19- y venderlo a precio de dólar Senebi, que llegó a negociarse este jueves en torno a los $ 190 .

Si bien esa espera de 90 días no necesariamente significa que la maniobra no ofrezca una ganancia, sí actúa como factor disuasorio.

Otra oportunidad que ofrece la brecha es revender esos dólares en el mercado ilegal. Es lo que se conoce como puré, y en ese caso l os ahorros pasan del circuito formal al informal . En este caso el puré permitiría obtener hoy una ganancia de casi $ 9 por cada dólar, dado que la cotización del dólar MEP quedó en $ 173,33 y el precio de compra del dólar blue hoy es de $ 182.

Pero las brechas no solo involucran al dólar oficial . También las hay entre el dólar financiero y el blue , e incluso producto de las regulaciones se han abierto en los últimos meses brechas e ntre el contado con liquidación "intervenido", que se hace a través del bono AL30, y los que pueden hacerse mediante acciones o Cedear .

En esos casos, la brecha puede ser de hasta $ 17 si se toman las cotizaciones de dólar MEP y el CCL que se realiza a través de las acciones del Banco Galicia, que alcanzó ayer un valor de $ 190, o del dólar Senebi .

En ese caso, explican desde un Alyc, el procedimiento es el siguiente :

En primer lugar se compra, por pantalla y con pesos, alguno de los bonos en cuya cotización interviene el Banco Central (BCRA). Estos son el AL30 o GD30. Al día siguiente, una vez que se cumple el parking vigente para la compra y venta de títulos valores, ese mismo título se vende contra dólares.

Esos mismos dólares, agregan, luego pueden venderse a precio del Senebi . La operatoria, en ese caso, consiste en adquirir un título no intervenido por el Central. Suelen utilizarse, para ello, las Ledes.

Si bien las Ledes solo están nominadas en pesos, aclaran, en la práctica los arreglos entre privados se hacen, en ese caso, en dólares . De esta manera quien compró Ledes en dólares las vende contra pesos y obtiene así su ganancia.

Sin embargo, desde la sociedad de bolsa en cuestión subrayan que se trata de una operación que pocos Alycs o inversores realizan, ya que el volumen por pantalla es muy reducido y "nadie quiere estar comprando y que del otro lado los vea el BCRA".

No obstante, sí lo hacen los Alycs más chicos, que operan pocos volúmenes y no deben estar vigilando no superar el límite de 50.000 nominales por semana.