Bonos y acciones extienden las ganancias de la mano de avances en el Congreso

Pese al paro nacional, el optimismo se mantiene alto entre los inversores. Los bonos argentinos extienden las subas y vuelven a ubicarse en máximos.

Los analistas siguen atentos a la dinámica que pueda tener el futuro de la ley ómnibus en el Congreso, a la acumulación de reservas y a la dinámica inflacionaria.

Las acciones en Wall Street operan al alza y se destaca Netflix que gana 13% en la apertura tras presentar sus balances.

Apertura alcista en los bonos

Todos los tramos de la curva vuelven a subir y se sitúan de regreso en los máximos de diciembre pasado y en máximos desde 2021.

El tramo corto de la curva sube 1,45% y 1,6% en los Globales a 2029 y 2030.

Por su parte, los bonos a 2035 y 2038 registran ganancias de 1,7% y 1,4% respectivamente, mientras que la deuda de mayor plazo, a 2041 y 2046 opera con subas de 1,7% y 1,46% respectivamente.

En el acumulado del año, todos los bonos operan con ganancias.

La deuda del tramo corto gana 3,3% en promedio, mientras que los bonos más largos registran subas de entre 1,7% y 2,2% en lo que va del 2024.

De esta manera, los bonos han regresado a los máximos de diciembre pasado, e incluso han superado dicho pico, operando en máximos desde 2021.

Operando por factores locales

Los avances en el día de hoy se dan pese al paro nacional que se está llevando a cabo en Argentina, el primero al Gobierno de Milei y en menos de dos meses de mandato.

Parte de las ganancias en el día de hoy gracias a que en el día de ayer se alcanzó un dictamen de mayoría en la comisión en el Congreso para la aprobación de la ley ómnibus.

Luego de varias negociaciones, el oficialismo obtuvo finalmente el dictamen de mayoría para debatir en el Congreso la Ley Ómnibus.

Se percibe que los bonos locales operan por factores locales ya que existe una divergencia entre cómo están evolucionando la renta fija emergente, en comparación con la local.

Ayer el índice de deuda emergente en dólares (EMB) cayó 0,7%, denotando un clima complicado para el segmento emergente.

Los analistas de Portfolio Personal Inversiones (PPI) afirmaron que se extiende el optimismo de la deuda en dólares al tiempo que la Ley Ómnibus avanza.

"La divergencia entre los Globales y la mayor parte de sus pares emergentes vuelve a reflejar que los factores locales impulsaron las cotizaciones de los bonos locales. El evento clave para la performance de los activos argentinos es la aprobación de la Ley Ómnibus", dijeron.

En este sentido, remarcaron que el oficialismo ganó ayer una de sus primeras batallas legislativas y consiguió el dictamen de mayoría en el plenario de comisiones

"La evolución favorable de la Ley ómnibus es importante como muestra del músculo político y la capacidad de dialogar del Gobierno. Creemos que el resultado de ayer es una señal optimista. El siguiente paso será tratar el proyecto de ley en el recinto mañana con el objetivo de conseguir la media sanción de la ley en Diputados", estimaron desde PPI.

Ezequiel Zambaglione, Head de Research en Balanz, entiende que la aprobación de la ley ómnibus sería un gran paso para el oficialismo de cara a las reformas que se vienen.

"Una de las principales incógnitas del gobierno de Milei era la gobernabilidad. Por lo tanto, si en minoría logra aprobar la ley, por más que sea con modificaciones, sienta las bases para saber que podría contar con mayorías para que ciertas reformas puedan ser aprobadas a futuro", dijo.

Wall Street y ADR al alza

Los principales índices accionarios en Wall Street extienden las subas y el mercado amplia las ganancias, situándose en máximos históricos.

El Dow Jones sube 0,34%, mientras que el S&P500 sube 0,55%. Por su parte, el índice Nasdaq avanza 0,86% y también opera en máximos históricos.

En el acumulado del año, el Nasdaq sube 4,4%, mientras que el S&P500 sube 2,9%. Por su parte, el Dow Jones se ubica más retrasado, con una suba de 0,96%

En el día de hoy, las acciones de Netflix son protagonistas ya que suben 13% en la apertura.

Las ganancias en la compañía se dan ya que ayer por la tarde Netflix (NFLX) presentó sus resultados correspondientes al cuarto trimestre del 2023.

Reportó ingresos por u$s 8,8300 millones, marcando un crecimiento del 12,5% interanual, superando los u$s 8,7100 millones esperados por el mercado.

Los analistas de Grupo SBS explicaron que el crecimiento en ingresos fue logrado gracias a los 13,12 millones de cuentas que se sumaron a la plataforma en los últimos 3 meses del 2024.

"En esta ocasión, logro un resultado operativo de u$s 1,500 millones, avanzando en u$s 1000 millones frente a lo generado hace un año. Netflix cerró el cuarto trimestre de 2023 con una ganancias por accion de u$s 2,11, levemente por debajo de los u$s 2,22 esperados por el mercado", dijeron desde Grupo SBS.

Finalmente, las acciones argentinas operan al alza, acompañando el buen clima global.

Las ganancias son lideradas por Edenor, que sube 3,6%, seguida por YPF, Grupo Supervielle, Banco Macro, Telcom y Pampa, que ganan hoy entre 1,9% y 3,3%.

El S&P Merval sube 1,5% hasta los u$s 952, mientras que el índice en pesos sube 1,7% hasta los 1.226.656 puntos.

Santiago Ruiz Guinazú, Head of Equity Sales & Trading de Adcap Grupo Financiero, sostuvo que las acciones locales dependen de lo que pueda ocurrir con la renta variable a nivel global.

"Las acciones de Argentina no se escapan del contexto internacional. Creemos que cuando afuera aumenta la volatilidad, los activos locales suelen exagerar un poco el movimiento. Lo mismo pasa cuando se viene una ola de optimismo, tiende a tener subas un poco más importantes", afirmó el especialista de Adcap Grupo Financiero.

Hacia adelante, Ruiz Guinazú remarcó que desde la compañía se encuentran a la espera del clima político, de lo que pasa con el DNU.

"Creemos que aún nos encontramos en valores razonables para poder ir armando una posición para los que están optimistas con el país los próximos años", sostuvo.

Finalmente, Mauro Natalucci, analista en Rava Bursátil, considera que las acciones lucen como una oportunidad de compra.

"Estamos observando oportunidades de compra en estos activos ya que muestran un mercado bastante sobrevendido y creemos que han descomprimido lo suficiente como para tenerlos en el radar", dijo Natalucci.

En ese caso, Natalucci identifica tres acciones interesantes. Entre ellas destacó a YPF, Edenor y BBVA Argentina. En esos casos, encuentra un potencial de suba de 20% en promedio para regresar a los máximos previos alcanzados.