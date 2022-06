Bonos y acciones de Colombia se desploman tras el triunfo de Gustavo Petro

Los mercados financieros colombianos reflejan el pesimismo ante el giro político histórico en ese país. Tras el triunfo del domingo del izquierdista Gustavo Petro en las elecciones presidenciales, los activos de ese país muestran fuertes variaciones negativas , tanto en la plaza local como en el exterior.

El índice bursátil Colcap, que está compuesto por las veinte compañías con mayor volumen de transacciones en la Bolsa de Valores de Colombia, registra una caída de más del 5% desde el inicio de operaciones de este martes, que es la primera jornada financiera tras los comicios.

¿Otro cisne negro? Temor por un impacto en emergentes del 'Efecto Petro'





Gustavo Petro, durante la celebración por el triunfo electoral.

El escenario es aún más negativo para los activos colombianos que cotizan en el exterior. El ETF Global X MSCI Colombia (GXG), que está integrado por los papeles de diez de las principales empresas de ese país , exhibe este martes un desplome de más del 7,7 por ciento.

Entre las compañías colombianas que operan en el mercado de Nueva York, se destaca el derrumbe de los papeles de la petrolera Ecopetrol, con un descenso de más del 12% . A la vez, los activos de la entidad financiera Bancolombia registran caídas superiores al 9% en el mercado estadounidense.

El panorama también es negativo para los títulos de deuda colombiana en el exterior. Los bonos en dólares que operan bajo legislación de Nueva York registran descensos de hasta 2,5% en las primeras operaciones de la jornada.

EFECTO PETRO



Los inversores tanto en el mercado colombiano con en la plaza estadounidense reaccionan de esta manera al cambio político que en los próximos meses se dará en el país andino, que ahora girará hacia la izquierda, luego de 20 años de gobiernos vinculados a las políticas del "uribismo".

Quién es Gustavo Petro, el primer presidente de izquierda en Colombia





Petro, que asumirá el próximo 7 de agosto por un período de cuatro años, es el primer presidente colombiano de izquierda. El ex guerrillero fue alcalde de Bogotá y legislador por varios períodos. Compitió por tercera para la presidencia de país. Esta última candidatura la hizo al frente de la coalición Pacto Histórico.

En su juventud, el presidente electo fue miembro del movimiento guerrillero M-19, cuyo desarme se realizó en 1989 para luego participar en la redacción de la Constitución Política de Colombia de 1991, la cual se realizó junto a líderes políticos de todos los sectores del país.

En su campaña, el político se comprometió a dejar la dependencia económica exclusiva del modelo de extracción petrolera y desarrollar una economía basada en el cuidado del agua y el respeto a la naturaleza, usando más energías limpias para mitigar el impacto del cambio climático y aportar a la preservación de las especies.