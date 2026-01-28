El riesgo país cae: se aleja de los 500 puntos a la espera de un nuevo test de mercado para Caputo

Bonos al alza .

La Secretaría de Finanzas anunció que adjudicó un de $10,34 billones en la licitación de este miércoles y recibió ofertas por un total de $11,17 billones.

Esto significa un rollover de 124,20% sobre los vencimientos, que eran por unos $ 9,4 billones.

El monto colocado se distribuyó de la siguiente manera:

LECAP aL 16/3/26 (S16M6): $4,91 billones, con una tasa efectiva mensual (TEM) de 2,99% y 42,41% TIREA.

LECAP al 31/7/26 (S31L6): $1,84 billones con TEM de 2,75% TEM y 38,48% de TIREA.

LECAP al 30/11/26 (S30N6): $0,04 billones con tasa mensual de 2,55% y 35,24% de TIREA.

BONCAP al 15/1/27 (T15E7): $0,19 billones con tasa de 2,5% mensual y 34,46% TIREA.

Bono CER al 31/7/26 (X31L6) $0,44 billones con tasa de 7.83% (TIREA).

Letra CER al 30/11/26 (X30N6): $1,07 billones con tasa de 8,35% (TIREA).

Bono CER al 30/6/27 (TZX27): $0,74 billones a 8,13% de TIREA.

Bono CER al 30/6/28 (TZX28) $0,26 billones con 8,75% de TIREA.

TAMAR al 31/8/26 (M31G6): $0.75 billones con un margen de 6,24%.

Bono dólar linked al 30/4/26 (D30A6): $0,1 billones a 6,02% (TIREA).

Noticia en desarrollo.-