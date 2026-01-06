En esta noticia ADR y acciones

Los bonos soberanos argentinos operan en terreno positivo este martes, en una rueda más sólida que la del lunes. La curva ley extranjera muestra movimientos acotados y mixtos, con subas marginales en el tramo medio.

El GD29 y el GD30 avanzan alrededor de 0,2%–0,4%, mientras que los títulos más largos se mantienen prácticamente estables. Las TIR siguen firmes, sin una nueva compresión agresiva. El riesgo país cede a 561 puntos básicos.

Los Bonares repiten una dinámica similar, aunque algo más errática. Hay avances moderados en el tramo corto, con el AL29 y AL30 en verde, mientras que el resto de la curva alterna pequeñas subas y bajas.

ADR y acciones

Las acciones de empresas argentinas que cotizan en Wall Street borran la suba inicial y caen hasta 2,1%. En tanto, Mercado Libre extiende el envión con el que arrancó la semana y trepa más de 3%, y Globant casi 4 por ciento.

En Buenos Aires, el S&P Merval escala más de 0,6% en pesos y en dólares se mantiene por encima de los u$s 2000. Las acciones que lideran las caídas en la Bolsa local son las energéticas con Transporadora de Gas del Norte a la cabeza.

En tanto, YPF morigera las bajas y cede apenas 0,1%. Vista Energy pone en pausa un fuerte rebote que sostuvo a lo largo del día y ahora escala apenas 0,3 por ciento.

Cabe recordar que el lunes, en el mercado de renta fija, los bonos soberanos operaron con mayoría de subas en la plaza local. Los Bonares avanzaron hasta 0,8%, liderados por el Bonar 2029, mientras que los Globales treparon hasta 1,1% de la mano del Global 2029.

Sin embargo, en Wall Street los títulos cerraron en baja, lo que impulsó al riesgo país, que subió 2,4% (+13 puntos) hasta los 566 puntos básicos, tal como señala Wise Capital.

En Nueva York, los ADRs argentinos mostraron un desempeño mixto, con alzas de hasta 5,5% y bajas de hasta 1,3%. A nivel local, el S&P Merval ganó 0,1% en pesos y 0,2% medido en dólares, aunque la rueda estuvo marcada por una mayoría de bajas entre los papeles líderes, concluye el broker.