BofA ve que hay un “boom” argentino en marcha, mientras el mundo vuelve a apostar por el riesgo
Los inversores se mostraron más alcistas para con la Argentina tras las elecciones legislativas de medio término: 59% del panel espera nuevas subas en los precios de los activos, frente al 43% del mes anterior.
