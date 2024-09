Las inversiones en fondos alcanzan récord de suscripciones en un sólo día y estos son los elegidos

Muchos ahorristas piensan, erróneamente, que se debe esperar hasta el 1° de octubre para invertir el dinero blanqueado, cuando ya se puede hacer. De hecho, el martes fue el récord de suscripciones a los fondos comunes de inversión del blanqueo en un solo día.

Fue al alcanzar los u$s 7,7 millones, contra u$s 2,1 millones del lunes y u$s 4,3 millones del viernes pasado, cifras muy por encima de los u$s 230.000 del jueves de la semana pasada y de los u$s 480.000 del miércoles de la semana pasada.

FCI del blanqueo

En total, los FCI del blanqueo ya suman u$s 16,5 millones desde su origen. La sociedad gerente que lidera las suscripciones es Allaria, que tiene cuatro entre los top ten.

Con Dólar Ahorro, que es de renta fija en dólares de corto plazo, lleva u$s 7,8 millones, mientras que con Dólar Dinámico, que es de renta fija en dólares corporativo local suma u$s 1,4 millón. Con Latam, que es de renta fija en dólares global con excepción de Argentina va u$s 800.000, y con el Diversificado, que es de renta mixta, va u$s 300.000.

Ranking

El segundo puesto es para la sociedad gerente Investis, que tiene el fondo Compass Renta Fija, de renta fija en dólares global con excepción de Argentina, con u$s 2,7 millones; y también Compass Best Ideas, de renta fija en dólares corporativo local, con u$s 500.000; y Compass Ahorro en Dólares, de renta fija en dólares global que incluye a Argentina, con u$s 300.000.

A continuación viene la sociedad gerente del BBVA, con FBA Renta Fija, que es de renta fija en dólares discrecional, que lleva u$s 1,1 millón. Detrás se ubica la sociedad gerente de Balanz, con renta fija en dólares corporativo local por u$s 300.000.

Luego viene la sociedad gerente de Adcap, con renta fija en dólares global incluida Argentina, que lleva u$s 200.000, de acuerdo al ranking que dio a conocer a sus clientes la consultora 1816.

Depósitos en alza

Los depósitos privados crecieron u$s 119 millones el viernes pasado, última cifra del Central, y alcanzaron los u$s 20.062 millones, tras haber aumentado u$s 1.453 millones desde el 14 de agosto pasado.

El crecimiento de los depósitos, explicado por el blanqueo, se aceleró en lo que va del mes sumando u$s 919 millones en siete jornadas.

En uno de los bancos líderes del sistema ya llevan 12.349 cuentas abiertas (1.685 en pesos y 10.664 en dólares) con $ 5100 millones y u$s 272 millones de blanqueadores, por lo que si se extiende su market share al resto del mercado para el fin de esta semana ya habrá alcanzado un total de u$s 3000 millones de cash exteriorizado a través de 120.000 cuentas.

Detalles

Revelan, en estricto off the record, que actualmente el 97% de las cuentas son de personas físicas, mientras el 96% de los fondos blanqueados en dólares se hicieron por depósitos en efectivo, siendo sólo un 4% por transferencias desde el exterior. A su vez, remarcan que se aceleró la apertura de cuentas en septiembre con un promedio de altas diaria de 900 cuentas.

En uno de los brokers que más cuentas minoristas mueve, cuentan que ya abrieron 100 cuentas especiales de regularización de activos con un promedio de u$s 80.000 en cada una.

En los bancos

"Es mucho teniendo en cuenta que el grueso de la plata queda en los bancos sin ser invertida, porque piensan que deben esperar hasta el mes que viene para poder hacerlo, lo que es incorrecto, porque desde ahora mismo pueden generar interés", advierten.

Diego Fraga, socio de Expansion Business, explica que esta circulación de dinero entre cuentas especiales permite a los prestadores de bienes y servicios aceptar este nuevo "medio de pago", mediante dólares en cuentas especiales, que puede, a su vez, ser utilizado sin pagar el impuesto del blanqueo para los amplios destinos de inversión que admite el régimen, como bonos, acciones, FCI u obligaciones negociables.