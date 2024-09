Blanqueo: cuáles son las carteras recomendadas para cada tipo de inversor

Se aproxima el cierre de la Etapa 1 del blanqueo de capitales y las inversiones van creciendo en el mercado, de la mano de mayores beneficios para quienes depositen en la Cuenta Especial de Regularización de Activos (CERA).

El 30 de septiembre finaliza la primera etapa del blanqueo en la cual pueden ingresar tanto personas físicas como jurídicas, declarando activos en moneda nacional o extranjera y pagando la alícuota más baja.

De esta forma, a fin de mes se incrementará la alícuota desde el 5% actual para montos superiores a u$s 100.000 y dejará de regir la etapa en la cual se puede exteriorizar dinero en efectivo. Aunque se espera una prórroga, en el Gobierno no se han expedido oficialmente al respecto.

El dinero regularizado puede invertirse en la bolsa, y de esta forma quedar exento del impuesto especial, además de obtener rendimientos. En el mercado, analizan cuáles son las mejores oportunidades de inversión en el marco del blanqueo para distintos perfiles.

Crecen inversiones por blanqueo

Los ingresos en los Fondos Comunes de Inversión creados para el blanqueo van creciendo día a día. Así el martes pasado se registró un récord de suscripciones para un sólo día.

Fue al alcanzar los u$s 7,7 millones, contra u$s 2,1 millones del lunes y u$s 4,3 millones del viernes pasado, cifras muy por encima de los u$s 230.000 del jueves de la semana pasada y de los u$s 480.000 del miércoles de la semana pasada.

"Los clientes están haciendo consultas y analizando las alternativas, pero pareciera que el flujo más fácil de notar se está viendo por el lado de los bancos que es el paso medio obligatorio que tienen antes de pasar por las Alycs. Nosotros venimos monitoreando de cerca el crecimiento de los depósitos que ya llevan más de u$s 1.300 millones desde mediados de agosto, donde básicamente es un ritmo similar al ritmo que tuvo el blanqueo de Macri, hablando de depósitos que entran al sistema", explicó Javier Casabal, Estratega de Renta Fija de Adcap.

Beneficios para quienes inviertan los fondos

En el Decreto 509/2024 se determinaron posibles destinos donde pueden invertirse los fondos del blanqueo superiores a los u$s 100.000 sin tener que quedar inmovilizados hasta el 31 de diciembre de 2025 (fecha en la que deben permanecer los superiores a u$s 100 mil para no pagar el impuesto).

Así, se habilitó la adquisición de certificados de participación o títulos de deuda de fideicomisos de inversión productiva y/o adquisición de cuotapartes de fondos comunes de inversión siempre que se mantengan bajo la titularidad del contribuyente hasta el 31 de diciembre de 2025 .

Y en el decreto se detalló que podrá ser a: títulos públicos -títulos, bonos, letras y demás obligaciones- emitidos por los Estados Nacional, Provinciales, Municipales y/o la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA).

Y/o certificados de participación o títulos de deuda de fideicomisos que tengan por objeto el fomento de la inversión productiva (vehículos destinados en el país a la inversión y/o el financiamiento directo o indirecto en proyectos productivos, inmobiliarios y/o de infraestructura, como así también al financiamiento de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas) y cuotapartes de fondos comunes de inversión.

Dónde conviene invertir

Para Casabal el inversor proveniente del blanqueo es "bastante conservador" y "prefiere no estar expuesto al Gobierno sea este u otro".

"Entonces el principal activo que será beneficiado va a ser las obligaciones negociables. Las que mejor van a andar son las ON largas con títulos de vencimiento hasta 2031. Ahí vemos a YPF, TGS, Pampa, Telecom", agregó.

"Una de las opciones destacadas es nuestro FCI Performance II, que invierte un 90% de su cartera en LECAPS (Letras del Tesoro Capitalizables en Pesos). Estos instrumentos, con un vencimiento máximo de un año, ofrecen un retorno superior al de un plazo fijo tradicional. Actualmente, el fondo presenta una TNA de 44.1% y permite la disponibilidad de los fondos en el día", señaló Isabel Bota, product Manager en Balanz.

"Como segunda alternativa, se pueden adquirir LECAP directamente en el mercado, ajustando el plazo de inversión según las necesidades del cliente. Actualmente, los rendimientos varían entre un 42% TNA en las letras más cortas hasta un 57% TNA para las letras con vencimiento en junio de 2025", agregó.

Desde IOL, para septiembre sugieren invertir en el Bono del Tesoro ajustable por CER con vencimiento en 2026 (TX26).

"El TX26 es un bono con vencimiento en noviembre del 2026 que ajusta su capital por la inflación a través del coeficiente CER y amortiza en cinco cuotas desde este año. Hoy rinde CER+8%, lo que lo convierte en una opción atractiva dada su elevada tasa real comparada con otros bonos de similar vencimiento y sus inminentes amortizaciones semestrales", explicaron desde la Alyc.

"Es un instrumento ideal para apostar a que la variación de la inflación será mayor que el tipo de cambio (carry trade)", agregaron.

Además, recomiendan las acciones de Central Puerto (CEPU) y Pampa (Pampa). "Central Puerto está bien posicionada para beneficiarse de la creciente demanda de energía en Argentina y de los avances en infraestructura energética, lo que podría traducirse en una mejora en sus márgenes operativos y en su capacidad para generar valor a largo plazo", explicaron.

En tanto, respecto a Pampa, marcaron que, "a pesar de la reciente suba en su cotización, la empresa aún se encuentra cotizando por debajo de su valor libro, lo que representa una oportunidad atractiva".

Inversiones para perfiles agresivos

"Dentro de la cartera para el blanqueo, lo que estamos buscando es una cartera agresiva a mediano plazo en busca de que se consiga lo más rápido posible el upside con todos los que van a ingresar al blanqueo y dentro de esto la posibilidad de salir antes del 31 de diciembre del 2025 pagando la multa correspondiente si quisiera, por eso buscamos una cartera agresiva de mediano plazo", remarcó Pablo Lazzati CEO de Insider Finance.

"Por eso planteamos una cartera que contenga un 40% en acciones argentinas que estén Pampa, Transportadora gas del sur (TGSU2), YPF (YPFD), CEPU, Loma y Byma. Mientras que el otro 60% en renta fija porque entendemos que el flujo del blanqueo se inclinará por activos de este tipo. Aquí recomendamos el Bopreal BPY26 y los globales GD30, GD35 y GD 41", agregó.

En tanto, desde Iol para perfiles agresivos recomiendan el GD35 porque "presenta un rendimiento efectivo en dólares del 17,5% y a su vez un cupón creciente en el tiempo que hoy se ubica en 10,2% sobre el precio del bono (current yield)"

"El principal atractivo de este bono es su precio, con una paridad del 45%, y la posibilidad de obtener rendimientos de hasta un 40% en el caso que el riesgo país converja hacia los 800 puntos básicos".

Además, recomiendan el Bono del Tesoro ajustable por CER con vencimiento en 2024 (T4X4) que ajusta su capital por la inflación a través del coeficiente CER y hoy rinde CER+3% anual.

"Es un instrumento ideal para ganar al plazo fijo o hacer un rendimiento en dólares en un entorno de estabilidad del mismo, y a su vez, disminuir el riesgo de la cartera", explicaron.

"Para los inversores con mayor tolerancia al riesgo, recomendamos el BOPREAL Serie 2 (BPJ25), que rinde un 8% anual en dólares, y el BOPREAL Serie 3 (BPY26), con un rendimiento del 23% anual en dólares", señaló Bota.



Desde Adcap realizaron diferentes análisis teniendo en cuenta el perfil del inversor y si quiere blanquear pesos o dólares. Así para los conservadores recomiendan invertir en Bopreal y distintos FCI mientras que para los moderados también incluyen ON en dólares y suman soberanos para los agresivos.