BCRA ya decidió qué hacer con la tasa de plazo fijo tras el dato de inflación

Este jueves a las 16 el Indec dará a conocer la inflación de diciembre, que según el último corte que manejaba el equipo económico rondaba entre 4,9% y 5,2%.

El mismo jueves se reunirá el directorio del Banco Central, para decidir qué hacer con la tasa de política monetaria, hoy en el 75% de tasa nominal, un 108% de tasa efectiva anual si se renueva el capital e interés todos los meses, y siempre y cuando el BCRA no baje luego la tasa.

Plazo fijo ganador

Hoy un plazo fijo paga el 6,25% mensual, que seguirá igual, ya que según pudo saber El Cronista, la decisión en el organismo regulador ya está tomada.

Va a dejar la tasa intacta, para evitar un despertar de los dólares financieros y del blue, que puede acelerar los precios y evitar el descenso inflacionario que busca el ministro de Economía, Sergio Massa, para que en abril el dato del IPC empiece con 3.

El que mejor paga

La tasa positiva de los plazos fijos se ve en los números del BCRA: mientras en diciembre los tradicionales crecieron un promedio mensual de $ 551.031 millones, los UVA que ajustan por el IPC cayeron 11.965 millones.

Hasta julio los UVA venían creciendo: $ 41.725 millones mensuales fue la última curva para arriba, ya que desde agosto empezó la curva negativa, que tuvo su pico en octubre con $ 18.796 millones para abajo. Los tradicionales, en cambio, tuvieron su hito anual en septiembre, con un alza promedio mensual de $ 636.781 millones.

La otra cara

La contracara de mantener una tasa tan positiva es el enfriamiento de la economía, ya que contrae la demanda de crédito, por las altas tasas, tanto para préstamos personales, como adelanto en cuenta corriente y descuento de cheque, las dos formas más usuales que tienen las empresas para financiarse.

La tasa nominal de un personal, según el promedio del BCRA al 6 de enero, última fecha disponible, es del 79,2%, cifra que enseguida se duplica y hasta se triplica al aplicar el costo financiero total, al incluir todos los impuestos, que son la mitad de un crédito y los gastos administrativos y de gestión.

Financiación cara

La tasa nominal de un adelanto en cuenta corriente está en un 73,8%, imposible para afrontar. En el Banco Nación, que suele tener las tasas más bajas del mercado, un adelanto en cuenta corriente no solicitado previamente, tiene una tasa nominal del 119%, que se transforma en una tasa efectiva del 210 por ciento.

A su vez, al no bajar la tasa se incrementa el déficit cuasifiscal, por los intereses que debe pagar el BCRA por las Leliq. Incluso, las tasas subsidiadas están atadas a la tasa de política monetaria, entonces los costos de los créditos productivos no pueden bajar si no bajan la tasa, y el revolving, como se denomina en la jerga a la financiación del saldo de la tarjeta de crédito, tampoco puede hacerlo.

"La tasa real de Leliq quedó positiva en 15,6% TNA con el dato del IPC de noviembre. Si la inflación de diciembre rondara el 5,5%, entonces el premio real se ubicaría en 8,7% TNA. Visto en perspectiva, el momentum de la tasa real positiva es el más intenso en toda la gestión iniciada en diciembre de 2019".