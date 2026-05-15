El Banco Central dio a conocer ayer su balance contable 2025 y entre los hechos relevantes del ejercicio destacó el acuerdo de estabilización cambiaria suscripto con el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, el famoso swap e informó cuánto pago en intereses por la operatoria. Según el detalle, el monto del swap de monedas, en el marco del acuerdo antes mencionado, ascendió a u$s 2.500 millones y los intereses pagados por esta operatoria ascendieron a u$s 17,74 millones, lo que equivale a alrededor de 0,7%. Ese acuerdo se selló el 18 de octubre del año pasado por hasta u$s 20.000 millones bajo la modalidad de swap bilateral de monedas, del cual se realizaron operaciones que fueron canceladas antes del cierre del ejercicio. “Este acuerdo forma parte de una estrategia integral que refuerza la política monetaria de la Argentina y fortalece la capacidad del Banco Central para responder ante shocks externos y episodios de volatilidad en los mercados cambiario y de capitales”, sostiene el detalle de los estados contables. Y agrega que, “en el cuarto trimestre de 2025, el BCRA concertó operaciones con el Tesoro de Estados Unidos las cuales fueron canceladas previo al cierre del ejercicio”. “En el cuarto trimestre de 2025, el BCRA concertó operaciones con el Tesoro de Estados Unidos, las cuales fueron canceladas previo al cierre del ejercicio. El monto del swap de monedas, en el marco del acuerdo antes mencionado, ascendió a US$2500 millones. Los intereses pagados por esta operatoria ascendieron a US$17.743.000”, detalló el BCRA. Cabe recordar que la cancelación de ese tramo activado se realizó con fondos provenientes de un préstamo del Banco Internacional de Pagos (BIS) de Suiza por unos u$s 2500 millones. En cuanto a la utilidad de esa jugada implicó reducir las obligaciones de más corto plazo y extender la duración de la deuda, mejora la variable temporal. Tal como había anticipado El Cronista, en enero de este año el Gobiernos hizo desaparecer los u$s 2500 millones del swap activado con EE.UU. de la columna contable correspondiente y pasaron a estar contabilizados en la cuenta de organismos internacionales. Esa fue la pista que indicó que la Argentina tuvo que cancelar esa deuda con Donald Trump y endeudarse con algún organismo para hacerlo. Luego este mismo medio confirmó que el organismo había sdo el BIS. “Ganaron las elecciones gracias a eso. Eso lo explica todo. Creo que el Gobierno intenta poner los activos y pasivos en orden para que no se le complique la liquidez para cancelar los vencimientos de este año, pero sobre todo los del año que viene para que no se le complique cancelarlos en un año electoral”, dijo a El Cronista Sebastián Maril, economista experto en acuerdos internacionales. Y es que el swap se acordó en el marco de la fuerte volatilidad cambiaria y financiera que se dio debido a los resultados adversos para el Gobierno en los comicios en septiembre en la provincia de Buenos Aires. Scott Bessent. secretario del Tesoro de EE.UU., salió al rescate de Javier Milei con el swap, que contempla una línea de hasta u$s20.000 millones a fin de dar mayor poder de fuego al BCRA para frenar la presión sobre el dólar. Así, el Tesoro estadounidense compró pesos con sus dólares en el mercado para frenar el proceso de dolarización.