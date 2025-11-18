Bonos detienen su avance y hay sangría en acciones por toma de ganancias

La ola de colocaciones de deuda no para. Luego de las emisiones de empresas energéticas en Wall Street, llegó el turno de Banco Provincia, que realizará este miércoles una nueva licitación primaria de títulos en pesos y en dólares (dólar MEP), a través del homebanking.

La banca pública de la provincia de Buenos Aire busca diversificar sus fuentes de financiamiento con el objetivo de destinar los fondos al otorgamiento de créditos para el sector privado.

“Desde Banco Provincia lanzamos una nueva emisión de deuda que refuerza nuestro posicionamiento y visibilidad en el mercado y que también diversifica nuestras fuentes de financiamiento. Los fondos obtenidos se destinarán al otorgamiento de créditos para el sector privado con el objetivo de promover la inversión y el crecimiento sostenible en toda la provincia”, destacó Juan Cuattromo, presidente de la entidad.

Los títulos se consolidaron como una alternativa atractiva para inversores frente a los plazos fijos, ya que ofrecen rendimientos competitivos, pagos periódicos de intereses y la posibilidad de operar en el mercado secundario, lo que brinda liquidez antes del vencimiento. Además, la comisión por suscripción está bonificada.

Los títulos Clase IV, que se suscriben en pesos y con tasa Tamar, la de los plazo fijos mayoristas superiores a $ 1000 millones, más un margen a licitar. El plazo es por 12 meses. Los intereses se abonan trimestralmente, y el monto mínimo a suscribir es de $ 1.000.000.

Por su parte, los títulos Clase III se suscriben en dólares, tienen un plazo de 12 meses y tasa fija, que será licitada. El monto mínimo es de u$s 1100.

Para invertir, hay que tener una cuenta a la vista y una Cuenta Comitente en el banco. En el caso de los títulos en dólares, también es necesaria una caja de ahorro en dólares. Todo el proceso puede realizarse desde el homebanking.