Las estadísticas del Banco Central son elocuentes. Mientras el 20 de febrero las tasas de adelantos habían llegado al 50%, ahora bajaron al 27%, desde el Gobierno impulsan un descenso mayor. En esta línea, el Banco Nación anunciará una línea de descuento de cheques a 30 días, con una tasa del 23% anual, reduciendo el costo respecto al 28% previo. Con un cupo máximo de $ 1 billón, esta nueva herramienta apunta a potenciar la inversión, el crecimiento y la capacidad productiva. Esta iniciativa se inscribe en la tendencia de reducción de tasas en distintos segmentos del mercado, impulsada por la mayor demanda de instrumentos en pesos y la estabilidad cambiaria. Por otro lado, la entidad presentará el lunes que viene un producto dirigido a Capital de Trabajo para pymes, con una tasa del 25% anual, a 12 meses. Implica una importante rebaja respecto de la oferta anterior, e incluye tanto préstamos nuevos como la posibilidad de refinanciar pasivos existentes, lo que permite mejorar la estructura financiera de las empresas. De todos modos, Pablo Curat, ex director del BCRA, advierte que los adelantos son de muy corto plazo y responden rápido a la baja de las tasas de plazo fijo. Los préstamos personales son a 12 meses mínimo y su tasa es menos sensible a los cambios de corto plazo por el riesgo de descalce. “La tasa de adelantos que bajó fuerte es para empresas por más de $ 10 millones, con acuerdo previo y de 1 a 7 días, siempre dependiendo del riesgo del crédito”, precisa. Guillermo Barbero, socio de First, hace hincapié en que se reduce el encaje sobre cuentas a la vista en un 5%: “El mayor volumen de pesos se volcaría rápidamente a descubiertos mientras se gestiona la colocación de otras operaciones. Además bajó la TAMAR de 30,75% TNA a 26,125% en marzo”. “Los personales y tarjetas seguirán con tasa alta hasta que se pueda ir reduciendo la mora y no haya que realizar más previsiones por incobrabilidad”, precisa Barbero. Según estadísticas del BCRA, la tasa en préstamos personales se mantiene en torno al 70%, ya que apenas bajó del 72 al 66% en el último mes.