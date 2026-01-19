En esta noticia Otras salidas

Banco Macro se sumó a las emisiones de deuda corporativa que buscan mejorar condiciones de créditos ya en marcha, conseguir financiamiento y ofrecer alternativas de inversión a un mercado que está líquido y expectante de instrumentos donde colocar desde dólares del último blanqueo de capitales que la semana pasada comenzaron a recuperar liquidez.

En este sentido, el viernes emitió obligaciones negociables clase “H” a cinco años de plazo a una tasa del 8%, según informó el banco. La emisión se concretó finalmente por un monto que asciende a los u$s 400 millones, aunque la transacción generó una fuerte tracción en el mercado: el libro recibió ofertas por casi tres u$s 1150 millones, casi tres veces lo tomado.

La emisión de Macro se concretó en el marco de su programa global de emisión de ON a mediano plazo por valor nominal de u$s 1500 millones.

Los colocadores internacionales de la ON fueron Citigroup, J.P. Morgan Securities y Latin Securities. A nivel local los agentes fueron Macro Securities, Latin Securities y Balanz.

Otras salidas

La emisión se sumó a otra por u$s 600 millones que realizó Telecom para mejorar su perfil de deuda y financiar también el esquema de préstamos con los que adquirió Telefónica de Argentina. En su caso, el bono que colocó fue a diez años de plazo y obtuvo una tasa de 8,5% en lo que significó para la compañía la mayor extensión y menor tasa obtenida en el financiamiento del mercado desde al año 2019.

Por el momento, las empresas están obteniendo mejores tasas que las colocaciones de deuda soberana. La última colocación fue la del repo con bancos por u$s 3000 millones, que, a un poco más de un año de plazo, tuvo que pagar 400 puntos básicos por encima de la tasa SOFR. Si se toma la tasa de riesgo país, el viernes en 564 puntos, las colocaciones de Macro serían 236 puntos encima del EMBI+ y la de Telecom, 290 puntos.