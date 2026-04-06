Con el avance del año y las chances de salir al mercado global de deuda en el olvido, vuelven las miradas sobre cómo se afrontará el muro de vencimientos de deuda de 2027. Un informe de Citi sobre la Argentina lo planteó de este modo: “Crecen las preocupaciones sobre la capacidad de la Argentina para cumplir con los vencimientos de la deuda sin acceso a los mercados internacionales de crédito”, indica el research, donde se analizó críticamente la indefinición de la política monetaria y cambiaria. “Aunque el Secretario de Finanzas garantiza fondos suficientes de fuentes nacionales -asegura el Citi-, recuperar el acceso al mercado internacional aumentaría la confianza”, dice el informe, que, de todos modos, morigera el peligro: “No es urgente dada la inestabilidad actual del mercado global”. ¿Podrá el aire fresco de la acumulación de reservas de los últimos meses suavizar el desafío? La cosecha proyectada para este año, empezando por la de maíz y continuando con la de soja, en récord, sin contar a los ingresos de exportaciones de energía, darían un alivio con el ingreso de divisas. La consultora 1816 puso blanco sobre negro la cuestión. “En lo que queda de este mandato presidencial los vencimientos netos en moneda extranjera con el FMI y con el sector privado suman u$s 30.000 millones, incluyendo u$s 8200 millones entre abril y diciembre 2026 y u$s 21.800 millones en 2027”, describen. “En esas cifras -afirma 1816- asumimos rollover de organismos ex FMI y que no hay pagos ni por swap chino ni cancelaciones al BIS. Dado el modo en que contabilizamos las reservas netas a valor de mercado, deduciendo los pagos de capital del BCRA previstos para los próximos 12 meses, del total de vencimientos hay unos u$s 6200 millones por pagar (entre bopreales y repo) que ya estamos restando como pasivos cortos”, enumera la consultora. “Dado que las reservas netas son negativas en u$s 2700 millones y los vencimientos que afectarán a las reservas netas en lo que resta del mandato Milei son u$s 23.800 millones (= u$s 30.000 millones – u$s 6200 millones), entonces entre abril 2026 y fin 2027 el país necesitaría hacer compras de dólares, emisiones brutas en moneda extranjera y/o privatizaciones por un monto de alrededor de u$s 26.500 millones (= u$s 2700 millones + u$s 23.800 millones) para que las reservas netas sean nulas hacia diciembre 2027”. “En otras palabras -concluye 1816-, se requerirían compras de BCRA, emisiones brutas y/o privatizaciones por u$s 1250 millones promedio por mes en los 21 meses que quedan del actual mandato”.