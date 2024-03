Baja la probabilidad de default tras el rally de la deuda

Los bonos argentinos siguen escalando y operan en máximos históricos y borraron todas las pérdidas desde que salieron a cotizar tras el canje de deuda.

Aun así, el mercado sigue viendo riesgos de default en la deuda. La suba en los títulos argentinos mejoró la percepción de los inversores sobre la posibilidad de ver un evento crediticio.

La posibilidad de emitir deuda Wall Street se acerca, pero aún sigue lejos. En el camino a seguir mejorando, los analistas aun ven potencial alcista en la renta fija argentina.

Bonos al alza y mejora la curva

Los bonos argentinos ya están operando en máximos históricos. El rally de los bonos esconde mensajes mucho más importantes que el hecho de que la deuda cotice en niveles más altos.

La suba en los bonos impactó positivamente tanto en el nivel como en la forma de la curva soberana argentina.

Los precios de los bonos se suelen mover de manera inversa a las tasas de interés, por lo que la fuerte suba en la deuda hizo que se desplomen los rendimientos de los mismos.

Las ganancias de 80% desde octubre provocaron un desplome en las tasas, que pasaron de más de 50% a valores de 25% actualmente.

Es decir, la curva de rendimientos de los bonos argentinos se desplazó notablemente a la baja.

En paralelo, y gracias a que los bonos del tramo corto subieron con más fuerza que los títulos del tramo más largo, esto permitió un aplanamiento en la curva.

Hoy la curva está invertida, lo cual sigue demostrando que el mercado sigue teniendo dudas sobre la posibilidad de un evento crediticio. Sin embargo, el hecho de que se haya aplanado y perdido una inversión implica que ese temor sobre un posible default se redujo en el margen.

Por lo tanto, el hecho de que la curva se ubique en niveles más bajos (precios de los bonos más altos) y que la misma haya perdido negatividad y que se haya aplanado, son todas señales de que el mercado ve una mejora tanto en la voluntad como en la capacidad de pago de la deuda argentina.

Emitir en Wall Street está más cerca

En la última semana los bonos subieron más del 12%. Hoy el tramo corto de la curva ley NY rinde 24%, cuando hace una semana rendía cerca de 30%.

A su vez, el tramo más largo opera con tasas del 17% en promedio, cuando hace una semana lo hacía en valores del 20%

Lo mismo ocurre con los bonos de ley local, que también mostraron ganancias de 15% en promedio en la última semana y gracias a ese rally la curva se desplazó notablemente a la baja.

Hoy los bonos rinden 25% en el tramo corto, cuando hace una semana operaban en niveles del 30%, mientras que en el tramo más largo, los Bonares rinden 18% en promedio, cuando la semana pasada rendían por encima del 20%.

Con estos niveles de tasas de los bonos soberanos argentinos se le simplifica al Tesoro poder pensar en volver a emitir deuda en dólares en los mercados internacionales.



De cualquier manera, todavía está lejos esa posibilidad debido a que el riesgo país todavía se ubica en niveles muy elevados.

El mismo está en 1430 puntos, lejos de los 1000 puntos en los cuales se podría comenzar a pensar en volver a emitir deuda.

Esto es importante ya que los vencimientos de deuda que enfrenta el Gobierno en los próximos años son elevados y probablemente el equipo económico se vea ante la necesidad de recurrir al mercado internacional para volver a emitir deuda y pagar la que le vence.

En concreto, en 2025 vencen cerca de u$s 8500 millones, al igual que en 2026. Desde 2027 en adelante vencen más de u$s 10.000 millones por año, con un pico de hasta u$s 14.000 millones en 2031.

Por lo tanto, contar con la herramienta del mercado internacional resulta clave para poder evitar caer en default de la deuda.

La necesidad de abrir el mercado de deuda sigue estando presente ya que los riesgos de un default no están del todo descartados.

Nery Persichini, head de estrategia de GMA Capital, afirmó que los contratos que los inversores compran para cubrirse de un default señalan que el riesgo de un evento de crédito está muy lejos de ser minúsculo.

"Para 2025, cuando Argentina enfrentará vencimientos por u$s 9100 millones con acreedores privados y otros u$s 6500 millones con organismos internacionales, la probabilidad de default embebida en los CDS es 36%. Para 2026 (compromisos privados por u$s 9100 millones y con FMI y otros por u$s 7400 millones), las chances implícitas trepan hacia 65%", advirtió.

La probabilidad acumulada crece con fuerza en los proximos años, por lo que es importante que las variables economica mejoren.

Potencial alcista

Ante el intento de reabrir el mercado de deuda global, el Gobierno debe seguir haciendo los deberes.

Para que el riesgo país baje, las variables macroeconómicas deben mejorar. Los inversores creen que eso es posible y en ese trayecto siguen viéndole valor a los bonos argentinos.

Los analistas de Facimex Valores remarcaron en su informe semanal que le siguen viendo valor en los bonos argentinos, sobre ponderando el tramo corto, es decir, el AL30 y el GD29.

Lo que esperan es que la curva siga mejorando, continuando con el aplanamiento en la misma.

"En lo inmediato, el objetivo más cercano es la convergencia del tramo corto hacia la curva de Ecuador (actualmente nuestro comparable más cercano), lo que implicaría un GD30 muy cerca de los u$s 60 en el exterior. Seguimos viendo atractivo en complementar el posicionamiento con GD35, que es el instrumento mejor posicionado para capturar una compresión de spreads en el tramo largo", dijeron desde Facimex Valores.

Desde Grupo SBS también le ven potencial alcista en los bonos.

Juan Manuel Franco, economista jefe de Grupo SBS, remarcó que el activo argentino con mejor relación riesgo-retorno son los Globales.

"Somos constructivos a mediano plazo con los bonos. No obstante ello, repetimos que el camino hacia una normalización económica no estará exento de desafíos, ni de potenciales tensiones políticas y sociales que podrían ocasionar volatilidad en el corto plazo", dijo Franco.

Hacia adelante, señaló que la clave pasará, como destacamos desde hace algún tiempo, por la habilidad del gobierno en cuanto a la administración del costo político-social del ajuste llevado adelante.

Según cálculos de Franco, si la Argentina cotizara con tasas del 22% en toda la curva, las mayores ganancias se darían en el tramo más corto, con subas de entre 33% y 39%. Los bonos del tramo largo subirían apenas 3,5% y hasta 11%.

Si los bonos pasasen a rendir 18% en promedio a lo largo de toda la curva, los bonos podrían llegar a subir entre 18% y 47%. Si llegase a cotizar con tasas de 16% en promedio, el potencial sería de entre 28% y 51%.

Si los bonos apuntan a rendir 10%, la deuda ganaría todavía entre 64% y 82% según cálculos de Franco.

Finalmente, los analistas de Grupo IEB también le ven potencial a los bonos locales.

Según sus cálculos, el upside que tiene la curva hard dólar para converger a paridades de países con calificación B- es entre 30% y 50%.

"A pesar de que la deuda hard dólar se encuentra en niveles récords desde la reestructuración creemos que todavía tiene espacio para seguir subiendo si la actual administración continúa mostrando resultados, a pesar de los desafíos que tiene por delante tanto desde el punto de vista social como de gobernabilidad", comentaron.

En ese sentido agregaron que "todavía queda mucho por hacer en materia de desregulación de la economía y estabilización de la macro, como también existen desafíos por delante en relación a la gobernabilidad y la reacción social"