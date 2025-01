Regalo de reyes para inversores: bonos en dólares rinden 10% anual, y en pesos menos de 3% mensual

Se repite la misma pregunta ante cada escalón que trepan los papeles argentinos: ¿cuánto más pueden subir?

Resulta vertiginoso ver el camino que tuvo la deuda local desde que comenzó a percibirse la llegada de un gobierno pro mercado con Javier Milei y luego con la velocidad que tuvieron las reformas lanzadas.

Del cálculo del "valor de recupero" de los bonos argentinos tras un eventual default se pasó en poco más de un año al rendimiento que pueden llegar a tener en función de otros países emergentes, como El Salvador.

Al cierre de la jornada, los bonos "hard dollar" pasaron a rendir 10% anual y en algunas emisiones, menos de ese porcentaje, llegando al ansiado dígito de TIR (Tasa Interna de Retorno).

Uno de los papeles emblemáticos, como el GD30 surgido tras el fallido canje de Martín Guzmán en el 2020 (el páis nunca recuperó acceso al crédito, todo lo contrario), rinde 9,7% a sus tenedores tras la suba de 1,12% ayer. Cotiza a una paridad del 80%, impensable en los últimos meses de la gestión de Alberto Fernández.

En los papeles en pesos, el clima imperante es el mismo, con diferentes condimentos: impactan a pleno las expectativas de inflación y por ello las miradas están centradas en el dato de diciembre que se dará a conocer en una semana, el martes 14.

Otro ícono de los inversores, el GD35 ofrece una tasa de retorno de 10,3% anual con una paridad del 70,7%.

Condimentos en pesos

Ahora si se mira la performance de los papeles en pesos, el clima imperante es el mismo, con diferentes condimentos. En este rubro impactan a pleno las expectativas de inflación y por ello las miradas están centradas en el dato de diciembre que se dará a conocer en una semana, el martes 14.

El mercado tiene descontado que el INDEC informará un número similar al de noviembre (fue 2,4%). Las Lecap y Boncap a tasa fija en pesos resultan un termómetro adecuado para ver las expectativas de los inversores.

Por lo pronto la desinflación llegó para quedarse dado que los rendimientos de las Lecap más cortas son de 3% efectivo mensual y a medida que se extienden los plazo de vencimiento, esos rendimientos van en descenso hasta el 2,2% del S29G5 (Letra al 29 de agosto) o el 2,1% del T15D5 (Boncap a diciembre).

Ramiro Castiñeira, de Econométrica, y asesor presidencial. Foto: Pinta.

"El 2025 será el segundo año con equilibrio fiscal y el resultado ya está a la vista. Se frenó la emisión monetaria, la inflación cae como un piano y se cortó en seco el endeudamiento del Estado. Los agregados monetarios se estabilizan y en breve se podrá sacar el cepo cambiario sin correr riesgo alguno. Los temores del atraso cambiario no tendrán sentido cuando la moneda flote por primera vez desde la creación del BCRA. Los fantasmas de la apertura económica sólo existen para quienes arman el negocio en base a prebendas de la argentina ventajita", señaló ayer el economista Ramiro Castiñeira de Econométrica e integrante del equipo de asesores presidencial.

La apuesta de alto vuelo de Milei para su primera gira de 2025 y el destino a definir

El jueves el Gobierno pagará intereses y amortización de los bonos del canje. Maximiliano Donzelli, Manager de Estrategias de Inversión en IOL Inversiones destacó que se pagarán u$s 4360 millones de los bonares y globales.

"Aproximadamente u$s 460 millones estarán destinados al FGS (Fondo de Garantía de Sustentabilidad), junto a otros u$s 60 millones por las tenencias del BCRA, mientras que los restantes u$s 3860 millones los recibirán los tenedores privados de la deuda. Cerca de u$s 1600 millones corresponden a privados locales, el resto a privados offshore", detalló.

"Entre cupón y amortización, el AL30 y el GD30 estarán pagando u$s 2350 millones entre el total de sus tenedores, mientras que el segundo vencimiento más importante corresponde a los 35", concluyó.

El Día de Reyes también alcanzó a los tenedores de bonos. El Salvador tiene riesgo país levemente por debajo de 400 puntos. ¿Será la próxima escala de este viaje histórico de la Argentina?

Los bonistas, al unísono claman: "A por ellos".