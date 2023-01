Atención DÓLAR cambio: además del "cara chica", estos son los dos billetes por los que pagan menos en la City

A pesar de que el gobierno de los Estados Unidos establece que todo dólar de curso legal tiene el mismo valor, en el mercado cambiario informal se aplica una diferencia en la cotización entre distintos tipos de billetes.

De esta manera, quienes buscan vender dólares al mejor precio se encuentran con una complicación, además de la ilegalidad de la transacción. Debido al denominado dólar cambio, algunas cuevas pagan hasta un 2% menos por billetes de u$s 20 y u$s 50, tal como sucede con los modelos "cara chica".

Mientras tanto, el dólar Blue cotiza este miércoles 11 de enero a u$s 353 para la compra y $ 357 para la venta



Dólar: ¿Por qué se paga menos por los billetes de u$s 20 y u$s 50?

La razón por la cual los billetes de u$s 20 y u$s 50 se venden a menor precio en el mercado informal es simple: "generan bulto".

A más billetes de una determinada cantidad nominal, se requiere más espacio de guardado y capacidad de transporte. Asimismo, los operadores afirman que el "cambio chico" no es tan solicitado por quienes desean comprar dólares, por lo que la City ofrece menos pesos a cambio.



Dólar: cuánto me pagan por billetes de u$s 20 y u$s 50

El dólar Blue cotiza este miércoles 11 de enero a u$s 353 para la compra y $ 357 para la venta. De esta manera, si una persona intentará vender hoy una suma de u$s 1000, con billetes de u$s 100, recibiría un total de $ 357.000.

Sin embargo, si vende una suma total de u$s 1000, con 50 billetes de u$s 20, recibiría $ 349.860, un descuento del 2%, según la regla de cambio que establecen las cuevas de la City.

El billete de u$s 20 que puede hacer ganar hasta $ 10.000

El billete de u$s 20 con la cara del expresidente de los Estados Unidos, Andrew Jackson, es muy valorada por los coleccionistas ya que, a pesar de haber sido impreso en 2013, nunca circuló en la economía real.

El sitio mexicano Oinkoink advierte que el margen de ganancia puede multiplicarse si se logra reunir su papel consecutivo que están marcados con los números de serie ML14601152 y ML14601153.



Dólar: ¿Qué otras versiones pagan menos en las casas de cambio de la City?



Otro de los modelos con menor valor es el dólar "cara chica". Esta clasificación refiere a la versión emitida entre 1914 y 1996 que contiene la figura de Benjamín Franklin de forma más pequeña y centrada que las ediciones posteriores.

Además, las casas de cambio pagan menos porque se cree que pronto serán retirados de circulación y perderán valor.



Por otro lado, el dólar "cara grande" es el que contiene una impresión de mayor magnitud que el anterior. Muchas cuevas pagan menos porque prefieren la versión azul, que salió al mercado en 2013.