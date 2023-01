Dólar blue hoy: a cuánto cotiza este martes 10 de enero en la City

El dólar blue opera este martes 10 de enero a $ 351,00 para la compra y $ 355,00 para la venta, tras ganar $ 1 durante la jornada del lunes.

El Banco Central (BCRA) compró ayer un total de u$s 3 millones en el MULC aunque sus reservas registraron una caída de u$s 1057 millones, y bajaron hasta u$s 43.368 millones tras concretarse nuevamente pagos de deuda al FMI y reflejarse el giro del pago de cupones de bonistas privados..



En tanto, el dólar oficial hoy martes 10 de enero se ubica en $ 179,25 para la compra y $ 187,25 para la venta en el Banco Nación. Por su parte, el dólar turista opera en $ 374,50.

El dato más relevante del lunes fue la ampliación de la brecha entre las diversas cotizaciones de los dólares, que alcanzó el 97,2% al comparar los $ 355 en que cerró el dólar blue y los $ 180,09 del dólar mayorista.

A cuánto cotiza el dólar blue hoy martes 10 de enero

El dólar blue hoy martes 10 de enero cotiza $ 351,00 para la compra y $ 355,00 para la venta.

En tanto, las otras cotizaciones del dólar se ubican del siguiente modo:

Cotización Compra Venta Dólar BNA $ 179,25 $ 187,25 Dólar Blue $ 351,00 $ 355,00 Dólar Turista $ 374,50 Dólar CCL $ 333,54 $ 340,22 Dólar MEP $ 326,14 $ 327,26

A cuánto cotiza el dólar CCL hoy martes 10 de enero

El dólar CCL hoy martes 10 de enero cotiza en $ 333,54 para la compra y $ 340,22 para la venta.

A cuánto cotiza el dólar MEP o dólar bolsa este lunes 9 de enero

El dólar MEP o dólar bolsa martes 10 de enero cotizó en $ 326,14 para la compra y $ 327,26 para la venta.

A cuánto cotiza el dólar oficial hoy martes 10 de enero

En cuanto al dólar oficial hoy martes 10 de enero, cotizó a $ 187,25 para la venta en las pantallas del Banco Nación.

El dólar oficial cotiza de la siguiente manera en cada banco y entidad financiera de la City porteña relevados por el BCRA:

Banco COMPRA VENTA BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.U. 178,750 188,750 BANCO DE LA NACION ARGENTINA 179,250 187,250 INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (ARGENTINA) S.A.U. 179,750 187,000 BANCO BBVA ARGENTINA S.A. 179,300 188,000 BANCO SUPERVIELLE S.A. 179,000 188,000 BANCO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 179,250 187,250 BANCO PATAGONIA S.A. 179,700 187,700 BANCO SANTANDER ARGENTINA S.A. 179,500 187,500 BRUBANK S.A.U. HSBC BANK ARGENTINA S.A. 177,100 187,100 BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO 181,000 187,240 BANCO ITAU ARGENTINA S.A. 178,700 187,600 BANCO MACRO S.A. 178,000 188,000 BANCO PIANO S.A. 181,900 190,900

Hay otra cotización que todavía se mantiene muy alto: el dólar cripto. Según datos lo informado por CriptoYa.com, hay algunas plataformas que venden el dólar Bitcoin -también conocido como stablecoins atadas al dólar- ya lo hacen en $450, mientras que otras cotizaciones lo ponen arriba de los $ 350 para el futuro cercano .



La criptomoneda DAI se vende a ese precio, mientras que USDT está un poco por debajo pero sigue siendo más alto que la cotización del dólar billete.



